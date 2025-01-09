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'Bunu daha önce düşünmeliydin'

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#Wanda Nara#Arjantin
Bunu daha önce düşünmeliydin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 08:04

L-Gante’den ayrılan Wanda Nara, Arjantin basınının iddiasına göre Mauro Icardi’ye dönmek istiyor. Ancak futbolcu barışmaya niyetli değil.

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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın skandallarla dolu boşanma sürecinde yeni bir sayfa açıldı.

Futbolcuyla evliliği devam ederken 24 yaşındaki rap’çi L-Gante ile aşk yaşamaya başlayan Nara, geçenlerde ilişkisini bitirmiş ve Instagram’dan kaldırdığı Icardi’li fotoğrafları sayfasına geri yüklemişti.

Bunu daha önce düşünmeliydin



İddiaya göre Nara, “Ailemizi özledim” diyerek Icardi’ye barışma teklifinde bulundu. Ancak futbolcu kabul etmedi ve “Bunu daha önce düşünmeliydin” diyerek rest çekti.

Dünyanın gözü önünde küçük düşürülene kadar evliliğini sürdürmek adına her şeyi yaptığını söyleyen Icardi, “geri dönülemez noktaya” ulaştıklarını belirterek Nara’nın teklifini reddetti.

 

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Arjantin

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