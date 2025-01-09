'Bunu daha önce düşünmeliydin'

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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın skandallarla dolu boşanma sürecinde yeni bir sayfa açıldı.
Futbolcuyla evliliği devam ederken 24 yaşındaki rap’çi L-Gante ile aşk yaşamaya başlayan Nara, geçenlerde ilişkisini bitirmiş ve Instagram’dan kaldırdığı Icardi’li fotoğrafları sayfasına geri yüklemişti.
Dünyanın gözü önünde küçük düşürülene kadar evliliğini sürdürmek adına her şeyi yaptığını söyleyen Icardi, “geri dönülemez noktaya” ulaştıklarını belirterek Nara’nın teklifini reddetti.