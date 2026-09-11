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Buluşmanın nedeni ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Serenay Sarıkaya#Amaury Nolasco#Halit Ergenç
Buluşmanın nedeni ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 07:00

“Prison Break” dizisinin Sucre’si Amaury Nolasco’nun İstanbul’da Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Kaan Urgancıoğlu gibi ünlü oyuncularla bir araya gelmesinin nedeni ortaya çıktı.

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Sky Films’in, uluslararası projeler geliştirmek üzere Amaury Nolasco’nun kurucuları arasında yer aldığı 3SIX9 Studios ile stratejik ortaklık kurduğu, İstanbul’daki buluşmanın da bu iş birliğini kutlamak amacıyla düzenlendiği öğrenildi.

Buluşmanın nedeni ortaya çıktı

 

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#Serenay Sarıkaya#Amaury Nolasco#Halit Ergenç

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