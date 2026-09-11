Buluşmanın nedeni ortaya çıktı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 07:00
“Prison Break” dizisinin Sucre’si Amaury Nolasco’nun İstanbul’da Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Kaan Urgancıoğlu gibi ünlü oyuncularla bir araya gelmesinin nedeni ortaya çıktı.
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Sky Films’in, uluslararası projeler geliştirmek üzere Amaury Nolasco’nun kurucuları arasında yer aldığı 3SIX9 Studios ile stratejik ortaklık kurduğu, İstanbul’daki buluşmanın da bu iş birliğini kutlamak amacıyla düzenlendiği öğrenildi.