Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Bülent Polat, Cemre Onaylı’nın sunduğu “Cemre ile TBT” programına konuk oldu. “Avrupa Yakası”nda canlandırdığı Şesu karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Polat, dizinin kendisine getirdiği şöhretin hayatında büyük bir değişime yol açtığını söyledi.



Sokakta bir rock yıldızı gibi karşılandığını anlatan oyuncu, ayrılık kararının arkasında ise kişisel bir hesaplaşmanın bulunduğunu açıkladı:

“Zorlu bir süreçten sonra şöhret, Cihangir ve oyunculuğumun serseri dönemini yaşıyordum. Kalırsam var olan ilişkilerime zarar vereceğimi düşündüm. Tehlikeli gittiğimi, yoldan çıktığımı ve bu süreçte birçok insana zarar verebileceğimi fark ettiğimde el frenini çektim ve indim. Amerika’ya gittim.”



Diziden ayrılma kararının hâlâ tartışılabileceğini söyleyen Polat, Gülse Birsel’i kırmak istemediğininde altını çizdi.

Yaşamını Çanakkale’de sürdüren Bülent Polat, programda bugün geldiği noktayı da esprili bir şekilde özetledi.

Kendi hayatının manşetini atan oyuncu, “Ben bitmeden bitmez. O seçimini yaptı. Bir fenomenden bir çiftçiye!” ifadelerini kullandı.