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Bülent Ersoy’u kim canlandıracak?

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#Bülent Ersoy#Hayat#Film
Bülent Ersoy’u kim canlandıracak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 17:19

Türk müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy’un hayat hikâyesi beyazperdeye taşınıyor. Ünlü sanatçı önceki gün menajeri Haluk Şentürk ve filmin öyküsünü kaleme alan Mine Şengöz’le bir araya gelerek anlaşmaya imza attı.

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İMZALAR ATILDI
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un hayatı Orchestra Content Yapım tarafından film yapılıyor. Filmin öyküsünü ise gişede büyük başarı elde eden “Bergen”in de yapımcısı olan Mine Şengöz kaleme aldı. Film teklifine ‘evet’ diyen Bülent Ersoy önceki gün menajeri Haluk Şentürk ve Mine Şengöz’le bir araya geldi. Üçlü birlikte film sözleşmesine imza attı.

Bülent Ersoy’u kim canlandıracak


SENARYO MAYISTA BİTECEK
 Bülent Ersoy o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle “Hayatımın imzası” notuyla paylaştı. Bülent Ersoy’un gerçek hikâyesini hiç bilinmeyen yönleriyle ilk kez seyirciyle buluşturacak filmin senaryo çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor. Senaryonun bitmesinin ardından cast çalışmalarına başlanacak. Bülent Ersoy’u kimin canlandıracağı ise büyük merak konusu oldu.

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Bülent Ersoy’u kim canlandıracak

 

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#Bülent Ersoy#Hayat#Film

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