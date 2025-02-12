Bülent Ersoy’u kim canlandıracak?

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İMZALAR ATILDI

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un hayatı Orchestra Content Yapım tarafından film yapılıyor. Filmin öyküsünü ise gişede büyük başarı elde eden “Bergen”in de yapımcısı olan Mine Şengöz kaleme aldı. Film teklifine ‘evet’ diyen Bülent Ersoy önceki gün menajeri Haluk Şentürk ve Mine Şengöz’le bir araya geldi. Üçlü birlikte film sözleşmesine imza attı.



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Bülent Ersoy o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle “Hayatımın imzası” notuyla paylaştı. Bülent Ersoy’un gerçek hikâyesini hiç bilinmeyen yönleriyle ilk kez seyirciyle buluşturacak filmin senaryo çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor. Senaryonun bitmesinin ardından cast çalışmalarına başlanacak. Bülent Ersoy’u kimin canlandıracağı ise büyük merak konusu oldu.