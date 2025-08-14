×
Bülent Ersoy: Dinleyicilerim velinimetimdir

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 10:22

BÜLENT Ersoy, konserinde seyirciye küfrettiği iddiasıyla gündeme geldi.

Önceki akşam Antalya Açıkhava’da konser veren sanatçının “Kız o...u” dediği anların videosu sosyal medyada paylaşıldı.
Yılmaz Morgül’ün “Rezalet” diyerek tepki gösterdiği Ersoy, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı:

“Seyircisine hakaret etti şeklindeki haberler, tamamen manipülasyon ürünü ve gerçeğin çarpıtılmış halidir. Bir Teselli Ver eserini seslendirirken, şarkının meyan kısmında basmış olduğum tiz seslerdeki hâkimiyetimin verdiği coşku ve alkış tufanının yarattığı hissiyatla, kendime iltifat olarak ‘Ne güzel okudun Bülent’ manasında bu ifadeyi esprili bir dille öncelikle kendi kendime kullandım. Ardından en önde oturan yakın dostum İpek Hanım’a yönelip, tekil şahıs ifadesindeki ‘kız’ kelimesini kullanmam, zaten genele hitap etmediğimin tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık ve net bir kanıtıdır. 54 yıllık sanat hayatım boyunca beni ben yapan Türk halkına asla saygısızlık etmedim. Seyircim benim velinimetim, baş tacımdır.”

BİR KERE DÖNDÜM BİR DAHA DÖNMEM

Sanatçı, Yılmaz Morgül’e de sert tepki gösterdi: “Seyircimle arama girmek hadsizliğinde bulunanlar, avuçlarını yalamaya devam edeceklerdir. Ben, Türk halkının kalbinde kök salmış bir

