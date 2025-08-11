Bülent Ersoy ateş püskürdü... Bu sözler kime? 'Sesin yok, insanları kandırma!'

Haberin Devamı

İşte Bülent Ersoy'un o paylaşımı:

'DEFOLUN EVİNİZE GİDİN'

"Milletin davetlilerle dahi dolduramadığı Antalya Açıkhava Sahnesi'ni aslanlar gibi zınga zınk doldurdum, taşırdım. Konserde, teknolojinin arkasına sığınıp 'okuyormuş gibi' yaparak mış mışlarla halkı kandıran, sahtekarlık yapan sizlere sesleniyorum: Bana bakın, adam olun! Sesiniz yoksa insanları kandırmayın; defolun, çekin gidin evlerinize!

74 yaşında bir kadın, teknolojinin hiçbir nimetinden faydalanmadan, anam babam usulü gırtlağını parçalarcasına okuyabiliyorsa; işte halka saygı, alın teri, doğruluk ve dürüstlük budur."

'BEN BU BİTİKLERİ SESİMLE GÖMERİM'

"Ah Müzeyyen Ablam ah... Benim canım üstadım, ablam... Ah Zeki Beyciğim ah... Bugün yaşanan bu rezillikleri, halkı kandırma, yalancılık ve sahtekarlıkları görseydiniz, musiki adına içiniz kan ağlardı. Ama hiç merak etmeyin, yattığınız yerde huzurla uyuyun; çünkü onların hepsinin hakkından ancak ben gelirim ve geliyorum da zaten...

Bir zamanlar ne demiştim: "Ben bu bitikleri bilgimle döver, sesimle gömerim!"

'OKUYAMIYORSUNUZ!'

"Ey okuyamayanlar, sesini kaybetmiş olanlar... Sizi gidi yalancılar, sizi! Öyle ağız oynatarak halkı kandıramazsınız. Nitekim, geçenlerde aldığım çok sağlıklı bir haberi de muhterem musiki severlere aktarmak istiyorum:

O "çok kıymetli" diye bahsedilen bir sanatkarın sahnede yapmış olduğu playback gösterisinde, salonda bulunan oyuncular "Biz playback dinlemeye gelmedik, öyle olacaktıysa kaseti koyar dinlerdik" diyerek en ön masalarını terk edip oyun salonuna geçtiler...

Çok üzülüyorum... Çoookkk... Yazık ki bunlar gerçekten koskoca, devasa isimler... Okuyamıyorsunuz! Okuyamıyorsunuz! Okuyamıyorsunuz!"

'HAZIRA DAĞ DAYANMAZ'

"Geçmişteki birikimlerinizden yiyorsunuz ama unutmayınız ki hazıra dağ dayanmaz kızlar! Yoksa sizi böyle protesto ederler, halkın tokadını da yersiniz!

İşte en son Antalya Açıkhava konserimde de yeniden, yine hepinize tokatı bastım. Çünkü BEN, ZAFERLERIN KADINIYIM! HADİ EVLERİNİZE... HAYDE!"