Sekiz yıldır bir dargın bir barışık... Bu kez geri dönüş yok… ‘Çıplak ayaklı aşıklar’ ayrıldı

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Dakota Johnson ve Chris Martin'in yaklaşık 8 yıllık ilişkilerini sonlandırdığı iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE AYRILDILAR AMA BU SEFERKİ SON

Üstelik söylenenlere göre daha önce de ayrılıp barışan ünlü çift için bu son ayrılıktan dönüş olmayacak…

Özel hayatlarını göz önünde yaşamaktan hoşlanmayan Dakota Johnson ve Chris Martin çifti 8 yıldır birlikteydi

35 yaşındaki ünlğ oyuncu ve 48 yaşındaki müzisyen ilk kez Ekim 2017'de birlikte görüntülenmiş, ilişkilerinin ilerleyen döneminde nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen çift en son ocak ayında Hindistan’da el ele tutuşurken fotoğrafları çekilmişti.

2022'de çekilen bu fotoğraftan sonra ünlü çifte hayranları "çıplak ayaklı aşıklar" diye seslenmeye başlamıştı

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OCAK AYINDAN BERİ ONLARI BİRLİKTE GÖREN OLMADI

Son olarak Pedro Pascal ve Chris Evans’la başrolünü oynadığı “Materialists” filmiyle gündeme gelen Dakota Johnson filmle ilgili bir röportajında ayrılığın sinyallerini vermişti.

“Bu rolün ona farklı hissettiren şeyin ne olduğu” sorulduğunda Dakota Johnson “Tüm karakterlerin karmaşıklığı. Paradoks. Herkesin kalbiyle ne yapması gerektiği ve doğru hareketin ne olduğu konusunda kafası karışık olması” ve “Bunu çok dürüst buldum ve kendimle çok özdeşleştirdim” diyerek rolünün kendi hayatıyla paralelliğinden bahsetmişti.

Dakota Johnson ve Chris Martin en son geçen ocak ayında Hindistan tatillerinde birlikte görüntülenmiş sonra da bir daha yan yana fotoğraflareı çekilmemişti

Sözlerine “Uzun zamandır hepimiz ilişkiler hakkında ya da ilişkilerin nasıl olması gerektiği, dünyada nasıl var olması gerektiği, insanların ne zaman evlenmesi gerektiği, boşanmanın kötü olduğu konusunda çok hızlı yargılarda bulunuyoruz. Aslında düşünürseniz, boşanmak neden kötü olsun ki? İnsanlar neden belirli bir yaşta ya da sadece bir kez evlenmek zorunda olsunlar?” diyen Dakota Johnson kendisi de evlenme yolundayken ilişkisinden vazgeçmiş oldu.

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2019 yılının haziran ayında da Johnson ve Martin'in kısa bir süre ayrılık yaşadıkları konuşulmuş, aynı yılın sonlarına doğru ise çiftin nişanlandığı ortaya çıkmıştı.

NİŞAN İÇİN ESKİ EŞTEN ONAY ALMIŞLARDI

Dakota Johnson yıllar içinde Chris Martin’in eski eşi ve iki çocuğunun annesi Gwyneth Paltrow’la da iyi arkadaş olmuştu ve çiftin nişanlanmadan önce Paltrow’dan da onay aldıkları söyleniyordu.

Çiftin arasını ne bozdu henüz meçhul ancak Dakota Johnson'ın nişanlanmasına rağmen Chris Martin'le evlenmek için gönülsüz olduğu söyleniyordu

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Dakota Johnson ve Chris Martin’in ayrılık nedeni henüz ortaya çıkmadı. Ancak çifte yakın kaynaklar ikisinin de kariyerleri uğruna çok çalışırken kimi zaman birbirlerine vakit ayıramadığını söylüyordu.

EVLİLİĞE BİR TÜRLÜ YANAŞMADI

Kimilerine göre ise Dakota Johnson aslında Chris Martin’le mutlu olsa ve nişanlansa da bu ilişkiyi bir adım öteye taşıyıp evlenmek konusunda gönülsüzdü ve bu da çiftin gerilim yaşamasına sebep oluyordu.