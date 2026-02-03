Bu güzel anıları unutmamalı

Haberin Devamı

Demirer, geceden kalan fotoğraflarını geçen gün ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı: “Madem ocak ayı bitti bu güzel anları da unutmamalı. O güzel geceyi… Anılarla gönülleri bir tutmalı, hatırlamalı.” Ünlü komedyenin yayımladığı fotoğraflarda sevgilisi Dilara Alemdar’ın da yer alması dikkat çekti.

AŞK MESAJI



Tarkan, evinde dinlendiği kareleri paylaştı. Sanatçı, eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ile fotoğrafı ile poz vererek şunları söyledi: “Konser aralarında yan gelip yatmaya devam. Geceye bir de aşk mesajı bırakalım. Sevmeye engel değil mesafeler.”