Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 09:39

Ata Demirer geçtiğimiz günlerde Sibel Can ile birlikte Tarkan’ın sahnesine konuk olmuştu.

Demirer, geceden kalan fotoğraflarını geçen gün ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı: “Madem ocak ayı bitti bu güzel anları da unutmamalı. O güzel geceyi… Anılarla gönülleri bir tutmalı, hatırlamalı.” Ünlü komedyenin yayımladığı fotoğraflarda sevgilisi Dilara Alemdar’ın da yer alması dikkat çekti.

AŞK MESAJI

Tarkan, evinde dinlendiği kareleri paylaştı. Sanatçı, eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ile fotoğrafı ile poz vererek şunları söyledi: “Konser aralarında yan gelip yatmaya devam. Geceye bir de aşk mesajı bırakalım. Sevmeye engel değil mesafeler.”

Bu güzel anıları unutmamalı

