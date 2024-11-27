'Bu fotoğrafı paylaşma, çok oynanmış!'

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Emel Müftüoğlu, yakın dostu Demet Akbağ ile bir araya geldi. Müftüoğlu, buluşma fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Ünlü şarkıcı, fotoğraf konusunda Akbağ ile fikir ayrılığı yaşadıklarını söyledi:

"Bu resmi koyarken Demet fena karşı çıktı. Sakın bak çok oynanmış duruyor' diye... Halbuki resimde aslında o aynı ama ben inanılmaz kötü çıkmışım. Yanağım on kat kırışık (asla öyle değilim 🤣🤣🤣) o zarif ellerim, kollarım kocaman. Çağrı'ya 'beni düzeltir'misin?' dedim. Ahanda ben! Anca bu kadar düzelebildim"

Demet Akbağ, Emel Müftüoğlu'nun paylaşımına "Yaaa Emel’im şahanesin hahahaaaaa" sözleriyle karşılık verdi.

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PHOTOSHOP'SUZ PAYLAŞMAM!

Ünlülerin photoshop tutkusu sınır tanımıyor... Kimi ufak dokunuşlarla fotoğraflarına müdahale ediyor kimiyse photoshop'un ayarını kaçırıyor. İşte ünlülerin dikkatli gözlerden kaçmayan photoshop oyunları...

BU NASIL 34 BEDEN?

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, doğum sonrası fazla kilolarından kurtulmuş, incelme sürecini de Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşmıştı.

'34 beden oldum' açıklaması yapan Buse Varol, geçtiğimiz yaz eşiyle çıktığı Bodrum tatilinde bikinili görüntülendi. Buse Varol'un fotoğrafları uzun süre konuşuldu. Hakkındaki iddialara çektiği video ile yanıt veren oyuncu, son paylaşımı ile takipçilerini bir kez daha ikiye böldü.

Buse Varol'un paylaştığı videodan bir görüntü...

Buse Varol'un fotoğrafı ile videosu arasındaki farka dikkat çeken takipçileri ünlü oyuncuya 'Bu nasıl 34 beden' diye sordu.

Bazı takipçileri ise 'ters ışık' diyerek Buse Varol'a destek verdi.

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Buse Varol'un sayfasında paylaştığı fotoğrafı...

FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU

Deniz Seki, Manisa'da konser verdi. Seki, binlerce kişinin katıldığı gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Çok geçmeden konserden görüntüler Manisa Belediyesi'nin resmi Twitter hesabında da yayınladı.

Deniz Seki'nin fotoğrafları arasındaki fark dikkat çekti.

36 bedene düştüğünü söyleyen Deniz Seki'nin daha önce de fotoğraflarıyla oynadığı iddia edilmiş, ünlü şarkıcı 'asla photoshop kullanmıyorum' demişti.

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75 DEĞİL SANKİ 25 YAŞINDA



Ajda Pekkan, Bodrum-Yalıkavak’ta sahneye çıktı. Süperstar’ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekti. Sosyal medyada “75 değil 25 yaşında” yorumları yapıldı.

DUDAKLARA NE OLDU?



Şarkıcı Reyhan Karaca, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafta photoshop'u abartınca dudakları yamuldu.

Paylaşımını kısa bir süre sonra silen Karaca, takipçilerinden kaçamadı...

SEREN FİLTREYİ ABARTTI!

Seren Serengil, adını taşıyan mayo markasının katolog çekimleri için objektif karşısına geçti. Çekimlerden fotoğrafları sayfasında paylaşan Serengil'in uyguladığı filtreler dikkatlerden kaçmadı.

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Seren Serengil'den photoshop iddialarına yanıt gecikmedi:

"Halatlar bacaklarımı kesse de koleksiyonumun aşkına 38 derecede çekimlerimi tamamlayabildim. Bazıları da photoshop demişler, kapak mahiyetinde bu videoyu paylaşıyorum. Hayatımın en güzel hissettiğim dönemindeyim. İnanmayanlara teşekkür ediyorum. Onlar inanmadıkça ben mutlu oluyorum. Demek ki inanılamayacak kadar güzelim"

İNCE BELLİ NAZ

Naz Elmas sosyal medya hesabının hikaye bölümünde bir fotoğraf paylaştı. Kaktüslerin önünde poz veren güzel oyuncu photoshop'a başvurdu.

Bel bölgesini inceletmeye çalışan Elmas, ayarı fazla kaçırınca takipçilerinin diline düştü. Fotoğrafını hemen silen güzel oyuncu daha önce de benzer paylaşımlarda bulunmuştu. Elmas'ın paylaşımı espri amaçlı mı yaptığı merak konusu oldu!

BU BENİ ÜZER

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Fit vücudu ile dikkatleri üzerine çeken 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara yanıt verdi.

Bacaklarındaki kaslar için 'photoshop' yorumu yapılan Şıkel, "Bacak kasımı shop zannedenler olması beni üzer" yazılı yeni bir paylaşım yaptı.

KİLOLU HALİM BİLE GÜZEL

Instagram fenomeni Duygu Özaslan'ın havuz keyfi yaparken çekilen fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.

Özaslan, kendisini eleştirenlere "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel" sözleriyle yanıt verdi.

HELİN'İN BOYU UZADI

Bir süredir diyet uygulayan ve düzenli spor yapan Helin Avşar'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar Helin Avşar'a "çok zayıfladın kilo al" dedi, bazıları ise "photoshop'u abartmışsın" yorumunu yaptı. Helin Avşar'ın uzayan boyu da dikkatlerden kaçmadı...

ÖZGE ULUSOY'A BENZETİLDİ

Son günlerde özel hayatıyla sürekli gündeme gelen şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına yenilerini ekledi.

Hadise'nin son fotoğrafında manken Özge Ulusoy'a benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

ABLA GERÇEKTEN SEN MİSİN?

Safiye Soyman bir davette çekilen fotoğrafına öyle bir photoshop uyguladı ki görenler tanıyamadı.

Sayfasına yüklediği fotoğraf için takipçileri “Abla gerçekten sen misin, bu kim?” diye sordu. Soyman “Benim ayol” diye cevap verdi.

BU NE ÖZLEM?

Demet Akalın, sosyal medya hesabında katıldığı bir düğünde çekilen bir karesini paylaştı.

Belini photoshop ile incelttiği görülen ve kolunu yamultan Akalın, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Bir anda gündem olan fotoğrafın ardından Demet Akalın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fotoğrafının üzerinde oynandığını kabul eden ünlü şarkıcı, ‘Özlem illa düzelteyim’ dedi. Ben ‘dur abla boş ver derken! Elini!!! Bu ne!’ mesajını paylaştı.

BACAK UZATMA FAZLA KAÇMIŞ

Ebru Şallı, mayolu fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Şallı'nın fotoğraflarında incelen beli ve uzayan bacakları dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri fotoğrafların altına "Bacak uzatma fazla kaçmış" yorumunu yaptılar.