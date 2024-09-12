Bryan Adams İstanbul’a geliyor

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Kariyerine Oscar, Grammy, MTV gibi birçok prestijli ödül adaylığı ve sayısız ödül sığdıran, 100 milyonun üzerinde albüm satışına ulaşan rock’n roll devi, “So Happy It Hurts” adlı dünya turnesi kapsamında 18 Ekim’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konser verecek.

Bryan Adams, hayranlarının merakla beklediği İstanbul konseri öncesi “War Machine” ve “Rock And Roll Hell” adlı iki yeni şarkısını da beğeniye sundu. Sanatçının İstanbul konserinin biletleri ise Passo üzerinden satışa çıktı.