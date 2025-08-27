Eşinin sözleri yürekleri yaktı… ‘Onun karısı olduğumu unutsa ne olur… Ben bunu hiç unutmayacağım’

Haberin Devamı

"Beklenmedik Yolculuk" adlı yeni bir kitap yazan ve ailesinin başından geçenlerin anlatıldığı bir de belgesele konuk olan Emma Heming Willis bu yüzden suçlanmış, kocasının hastalığını kullanarak kendi adını parlattığı gibi asılsız sözlerle incitilmiş olsa da yolundan dönmeye niyeti yok.

KÜÇÜCÜK BİR UMUT IŞIĞI İÇİN KENDİNİ PARALIYOR

Bruce Willis’in hastalık sürecini kayıt altına alan ve başından beri yaşananları en şeffaf şekilde kamuoyuna aktaran eşi Emma Heming kendi ailesinin başına gelenlerin başka ailelerin deneyimlerini de görünür kılmasını istiyor ve onlara küçücük de olsa bir destek vermeye ve umut ışığı olmaya çalışıyor.

ABD haber kanalı ABC’nin hazırladığı belgesel "Emma & Bruce Willis: Beklenmedik Yolculuk" bugün gösterilmeye başladı. Emma Heming Willis de yaşadıklarını, Bruce Willis’in hastalık sürecini ve son durumunu ünlü televizyoncu Diane Sawyer'ın yayınına katılıp anlattı.

2022’de “söz yitimi” de denen afazi hastalığına yakalanan Bruce Willis’in ailesi onun emekli olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamadan bir yıl sonra usta aktörün demansa yakalandığı ve durumunun giderek kötüleşmeye başladığı ortaya çıktı.

Peş peşe iki nörolojik hastalığa yakalanan ve hafızasıyla birlikte konuşma yetisini de kaybetmeye başlayan Bruce Willis’in kalabalık ailesi onu bu süreçte bir an bile yalmnız bırakmadı.

"BEDENİ SAĞLIKLI AMA BEYNİ ONU YÜZÜSTÜ BIRAKTI"

Eşi Emma Heming Willis'in verdiği son bilgilere göre, Bruce Willis'in iki yıldan uzun süren demans mücadelesi sırasında beyni artık "onu yüzüstü bırakıyor" ve iletişim kurma yeteneği giderek azalıyor.

Usta oyuncunun son durumu hakkında "Bruce genel olarak çok iyi durumda. Onu yüzüstü bırakan tek şey beyni” diyen Emma Heming 16 yıllık eşi Willis'in onu tanıyıp tanıyamadığı sorulduğunda, Heming Willis aralarında hâlâ bir bağ olduğunu söyledi.

"O BENİ UNUTSA DA BEN ONU UNUTMAM"

"Ellerimizi tutuyor. Onu öpüyoruz. Ona sarılıyoruz. O da karşılık veriyor. O da bundan mutlu oluyor” diyen eşi "Ve ihtiyacım olan tek şey bu, biliyor musun? Onun karısı olduğumu, evli olduğumuzu bilmesine ihtiyacım yok. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Sadece onunla bir bağım olduğunu hissetmek istiyorum. Ve hissediyorum. O her şeyi unutuyor, ben unutmuyorum"

Bruce Willis'in ailesi oyuncunun 2023’te kişiliği etkileyen ve davranış değişikliklerine neden olabilen bir demans türü olan frontotemporal demans teşhisi aldığını paylaşmıştı.

KONUŞMAYI YAVAŞ YAVAŞ BIRAKTI... ARTIK FARKLI ŞEKİLDE İLETİŞİM KURUYORLAR

Eşinin anlattığına göre 70 yaşındaki usta oyuncu teşhisinden bu yana iletişim kurma yeteneğinin büyük bir kısmını kaybetti. Emma Heming buna rağmen onunla iletişim kurabildiklerini "Dil değişiyor ve biz buna uyum sağlamayı öğrendik. Ve onunla iletişim kurmanın farklı, çok farklı bir yolu var” sözleriyle anlattı.

49 yaşındaki Heming Willis, kendisi ve ailesinin, tüm bunlara rağmen Willis'in kişiliğinin izlerini ve "gözlerindeki ışıltıyı" hâlâ görebildiğini söyledi.

"ARTIK GÜNLERİMİZ DEĞİL SADECE ANLARIMIZ VAR"

"Günler değil, ama anlar yaşıyoruz. Onun çok güçlü bir kahkahası var. Bazen gözlerindeki o ışıltıyı veya gözlerinden anlaşılan o gülümsemeyi görüyoruz ve biliyoruz. Ve bunu görmek zor, çünkü o anlar ne kadar çabuk ortaya çıkarsa o kadar da çabuk bitiyor. Zor. Ama minnettarım. Kocamın hâlâ burada olmasına minnettarım."

Emma Heming Willis'in Bruce Willis’le evliliğinden 13 ve 11 yaşlarındaki iki kızı var. Bruce Willis, Demi Moore’la yaptığı evlilikten de Tallulah, Scout ve Rumer adında üç yetişkin kızı var.

BÜYÜK AİLESİ HEP YANINDA, ETRAFINDA

Büyük ailesi, beş kızı ve eski eşi de olmak üzere hep çevresinde olan Bruce Willis’in bakımını da hep birlikte üstleniyor. Ancak bu konuda dışarıdan da yardım alıyorlar ve profesyonel bakıcıları da var.

Emma Heming Willis bunun verdiği en zor kararlardan biri olduğunu söylüyor.

Eşi, Bruce Willis’in hastalığının ilk sinyallerinin aslında henüz oyunculuk yapmaya devam ederken geldiğini, setlerde repliklerini kaçırmaya başladığını ve normalde çok sevecen ve canlı olmasına rağmen bir anda soğuk ve mesafeli davranmaya başladığını söylüyor.

Ne yazık ki ailesi bunun hastalığından kaynaklandığını anlayamamış.

BELİRTİLERİ ANLAYAMADILAR

Emma Heming Willis kocasının hastalığını öğrendiği ilk günlerde sabaha kadar uyumayıp başında bekleyerek ne yapacağını düşündüğünü itiraf ediyor.

Yaşadığı üzüntüyle ağır bir depresyon geçirmeye başlayan Emma Heming Willis en sonunda kendisi de tedavi görmeye başlamış ve eşinin bakımı için yardım alması gerektiğini anlamış…

GERİ DÖNÜP O ESKİ GÜZEL GÜNLERE BAKMAK ÇOK ZOR...

Acılı eş "Bu hastalık hakkında farkındalık yaratmak istiyorum. Ailelerin durumun daha hızlı farkına varmasını ve Bruce’un yaşadıklarından kendilerine yardımcı olabilecek bir şeyler çıkarmalarını umuyorum” diyor.

Emma Heming Willis, artık bir eşten çok bir bakıcı olarak kendi yolculuğunda ilerlerken, anda kalmaya ve evlendiği adamı ve birlikte aşık olup çocuk yetiştirdikleri ilk günleri çok fazla düşünmemeye çalıştığını söyledi ve "Geriye dönüp bakmak zor." dedi.

"KOCAMLA SOHBET EDEBİLMEYİ ÖZLEDİM"

Emma Heming Willis en çok kocasıyla sohbet edebilmeyi özlemiş…

"Nasıl olduğunu, iyi olup olmadığını, kendini nasıl hissettiğini… Onu daha iyi desteklemek için yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını gerçekten bilmek isterim. Korkuyorsa. Endişeleniyorsa… Bunları bana söyleyebilmesini isterdim. Onunla sadece bir sohbet edebilmeyi çok isterdim.”