Bruce Lee'nin esrarengiz ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Efsanesi zarar görmesin diye gerçek nedeni söylemediler

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İşte bunlardan biri de 1973 yılında daha 32 yaşındayken hem de şöhretinin zirvesinde bu dünyadan göçüp giden Bruce Lee...

Yıllar yılı Bruce Lee'nin ölüm nedeninin akut beyin ödemi olduğu konuşuldu. Ama yine de bu konu üzerinde hep bir gizem perdesi vardı. Öyle ki yıllar sonra oğlu Brandon Lee de bir film setinde, daha 28 yaşındayken ölünce bu efsane daha da katlandı.

'EFSANE ZARAR GÖRMESİN DİYE GERÇEĞİ GİZLEDİLER'

Bruce Lee'nin şoke eden ölüm nedeninin beyin ödemi olduğu açıklansa da aradan geçen 52 yılın ardından bir belgeselde bambaşka bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre Lee, aslında epilepsi krizi yüzünden son nefesini vermişti. Fakat yarattığı efsane zarar görmesin diye bu gerçek saklandı.

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Bütün bu iddialar Hong Kong devlet televizyonunda ekrana gelen bir belgeselde yer aldı. Ctrl+F+Truth adlı belgesele konuk olan Betty Ting adlı oyuncu, dövüş sanatları ustası Bruce Lee'nin kendi evinde geçirdiği son gecesini anlattı.

Bugün 78 yaşında olan Ting'in söylediğine göre; kendisi 25 yaşındayken Bruce Lee ile tanıştılar.

Lee aslında evliydi ama o kadar çok kur yaptı ki o da 25 yaşının tecrübesizliğiyle onun cazibesine kapıldı. Aralarında romantik bir ilişki başladı.

AĞRI KESİCİ HAP İÇİP YATTI... BİR DAHA UYANAMADI

Betty'nin belgeselde söylediğine göre 1973 yılının 20 Temmuz gecesi Bruce Lee, Betty'i evinde ziyaret etti. Başının ağrıdığını söyledi... Betty de ona bir ağrı kesici verdi. Bruce Lee dinlenmek üzere uzandı ve o da zaten son uykusu oldu.

Aslında o gece Betty ve Bruce film yapıcısı Raymond Chow ile buluşacaklardı. Ama Betty Bruce Lee'yi uyandırmayı bir türlü başaramadı.

Sonunda Chow da Betty'nin evine gitti ama o da Bruce Lee'yi uyandıramayınca hemen ambulans çağrıldı.

Bruce Lee kurtarılamadı ve hayata veda etti.

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ADLİ TIP UZMANI EPİLEPSİ KRİZİ YÜZÜNDEN ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Onun ölümüyle birlikte Betty ile ilişkisi de ortaya çıktı. Lee'ye verdiği ağrı kesiciyi kendisinin de kullandığını ve hiçbir zarar görmediğini de söyledi.

Belgeselde konuşan adli tıp uzmanı Wai ming Poon, Lee'nin ölüm nedeninin beyin ödemi olduğu açıklamalarını reddetti.

Ölümünden iki ay önce Lee bir film çekimi sırasında kramp ve bayılma nöbeti geçirmişti. ABD'deki sağlık raporlarında da Lee'nin kas spazmı bozukluğundan muzdarip olduğu bilgisi yer alıyordu.

O yıllarda Epilepsiye Bağlı Ani Açıklanamayan Ölüm terimi daha tıp dünyasına yerleşmemişti. Adli tıp uzamanı Poon, Bruce Lee'nin ölüm nedeninin tam da epilepsi krizi olduğunu ileri sürdü.

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AŞIRI STRES EPİLESPİ KRİZİNE YOL AÇABİLİR

Tıbbi araştırmalara göre psikolojik stres ve aşırı yorgunluk epilepsi nöbetine yol açabilir. Bruce Lee'nin kendisine yönelik yüksek beklentiler de yaşandığı gerilimi yükseltmiş ve epilepsi krizine yol açmış olabilir.

Fakat Bruce Lee'nin beyazperdede yarattığı kahraman imajına zarar vermemek için de epilepsi gerçeği hiç konuşulmadı belgeselde ileri sürülenlere göre.

OĞLU DA YILLAR SONRA FİLM SETİNDE VURULARAK ÖLDÜ

Kötü bir tesadüf sonucu Bruce Lee'nin kendisi gibi oyuncu olan oğlu Brandon Lee de rol aldığı filmin setinde hayata veda etti.

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Bruce Lee'nin Linda Lee Caldwell ile evliliğinden dünyaya gelen Brandon , The Crow filminde kamera karşısına geçiyordu. Üstelik evlenmesine de sadece iki hafta kalmıştı.

Brandon filmin setinde 31 Mart 1993 günü yani babasının ölümünden 30 yıl sonra yanlışlıkla doldurulmuş bir silahla vurularak öldürüldü.

Brandon Lee'nin ölümünden sonra nişanlısı Eliza Hutton ve annesi Linda, The Crow filminin tamamlanmasını istedi. Yönetmen Alex Proyas da filmi Brandon olmadan bitirdi.