Brad Pitt, bir çocuğunu daha 'kaybetti'

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Angelina Jolie ile olaylı biten evliliğinden dünyaya gelen ikizlerinden Vivienne Marcheline Jolie Pitt, babasından kalan son izi de hayatından çıkardı.

Bu yaz temmuz ayında, ikizi Knox Leon ile birlikte 18 yaşına giren Vivienne Marcheline, babasından gelen Pitt soyadını resmen bıraktı.

Genç kızın adını Vivienne Marcheline Jolie Pitt'ten Vivienne Marcheline Jolie'ye dönüştürme talebi, 2 Kasım Pazartesi günü görülen duruşmada kabul edildi. Duruşmada Vivienne'i, avukatı Peter Kenneth uzaktan bağlantıyla temsil etti.

Los Angeles Yüksek Mankemesi'nde görülen davada hakim, Vivienne'ın bu talebine herhangi bir itiraz olmadığı için kabul edildiğini belirtti.

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Bu şekilde Vivienne de yasal yollardan Pitt soyadını bırakan diğer üç kardeşine katıldı.

Eski çiftin ilk biyolojik çocuğu Shiloh, Etiyopyalı evlatlık kızları Zahara ve 25 yaşındaki Kamboçyalı oğulları Maddox, Pitt'in soyadını resmen isimlerinden çıkarmıştı.

Şimdilik ikizlerden Knox Leon ile eski çiftin Vietnamlı oğlu Pax Thien böyle bir adım atmadı.