Brad Pitt, bir çocuğunu daha 'kaybetti'

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Angelina Jolie ile olaylı biten evliliğinden dünyaya gelen ikizlerinden Vivienne Marcheline Jolie Pitt, babasından kalan son izi de hayatından çıkardı.
Bu yaz temmuz ayında, ikizi Knox Leon ile birlikte 18 yaşına giren Vivienne Marcheline, babasından gelen Pitt soyadını resmen bıraktı.
Los Angeles Yüksek Mankemesi'nde görülen davada hakim, Vivienne'ın bu talebine herhangi bir itiraz olmadığı için kabul edildiğini belirtti.
Eski çiftin ilk biyolojik çocuğu Shiloh, Etiyopyalı evlatlık kızları Zahara ve 25 yaşındaki Kamboçyalı oğulları Maddox, Pitt'in soyadını resmen isimlerinden çıkarmıştı.
Şimdilik ikizlerden Knox Leon ile eski çiftin Vietnamlı oğlu Pax Thien böyle bir adım atmadı.