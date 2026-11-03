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Brad Pitt, bir çocuğunu daha 'kaybetti'

Güncelleme Tarihi:

#Angelina Jolie#Vivienne Marcheline#Knox Leon
Brad Pitt, bir çocuğunu daha kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 14:15

İlerleyen yaşına rağmen dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olarak bilinen Brad Pitt, bir çocuğunu daha kaybetti.

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Angelina Jolie ile olaylı biten evliliğinden dünyaya gelen ikizlerinden Vivienne Marcheline Jolie Pitt, babasından kalan son izi de hayatından çıkardı.

Bu yaz temmuz ayında, ikizi Knox Leon ile birlikte 18 yaşına giren Vivienne Marcheline, babasından gelen Pitt soyadını resmen bıraktı.

Brad Pitt, bir çocuğunu daha kaybetti
Genç kızın adını Vivienne Marcheline Jolie Pitt'ten Vivienne Marcheline Jolie'ye dönüştürme talebi, 2 Kasım Pazartesi günü görülen duruşmada kabul edildi. Duruşmada Vivienne'i, avukatı Peter Kenneth uzaktan bağlantıyla temsil etti.

Los Angeles Yüksek Mankemesi'nde görülen davada hakim, Vivienne'ın bu talebine herhangi bir itiraz olmadığı için kabul edildiğini belirtti.

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Brad Pitt, bir çocuğunu daha kaybetti
Bu şekilde Vivienne de yasal yollardan Pitt soyadını bırakan diğer üç kardeşine katıldı.

Eski çiftin ilk biyolojik çocuğu Shiloh, Etiyopyalı evlatlık kızları Zahara ve 25 yaşındaki Kamboçyalı oğulları Maddox, Pitt'in soyadını resmen isimlerinden çıkarmıştı.

Şimdilik ikizlerden Knox Leon ile eski çiftin Vietnamlı oğlu Pax Thien böyle bir adım atmadı.

 

 

 

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#Angelina Jolie#Vivienne Marcheline#Knox Leon

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