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Bozburun’da sürpriz DJ

Güncelleme Tarihi:

#Naomi Campbell#Bozburun#Mavi Tur
Bozburun’da sürpriz DJ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 08:00

Dünyaca ünlü top model Naomi Campbell bu yaz da Türkiye sahillerini tercih etti. Bozburun’a gelen manken, eğlenmek için gittiği mekânda tatilcilere sürpriz yaparak DJ setinin başına geçti.

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YAZ tatillerini sık sık Türkiye’de geçiren ve geçmiş yıllarda Bodrum için “İkinci evim” ifadesini kullanan dünyaca ünlü İngiliz manken Naomi Campbell, bu yaz rotasını Muğla’nın bir başka popüler ilçesi olan Marmaris’e çevirdi.

Mavi tura çıkan ünlü mankenin teknesi, Bozburun açıklarına demir attı. Campbell önceki akşam bölgenin en popüler noktalarından Bozburun Yacht Club’daydı.

Akşam yemeği için geldiği mekânda dostlarıyla keyifli vakit geçiren Campbell, gecenin ilerleyen saatlerinde sürpriz yaparak DJ setinin başına geçti. 56 yaşındaki top model, sergilediği performansla geceye damga vurdu. Campbell, çaldığı şarkılarla hem kendi eğlendi hem de mekândakileri eğlendirdi.

NAOMI İLE COŞMAK DA VARMIŞ

Mekândakilerin mankene ilgisi büyük oldu. Ünlü sunucu Tanem Sivar, Naomi Campbell ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

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Sunucu ve yazar Derya Özel de top modelle fotoğraf çektirdi ve “Her gün de dünyanın en ünlü top modelini görmüyoruz ki. Bu gece Naomi Campbell ile coşmak da varmış” mesajıyla paylaşım yaptı. Campbell, gecenin sonunda mekândan tekneyle ayrıldı.

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#Naomi Campbell#Bozburun#Mavi Tur

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