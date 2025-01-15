Böylesi tarihte görülmedi… Yangın felaketi sinemanın kalbini vurdu: Oscar töreni iptal edilebilir!

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Los Angeles'taki büyük felaket bölgede yaşayan sayısız insanla birlikte birçok Hollywood yıldızını da evsiz bıraktı.

Evlerini kaybeden ünlü isimler bir yandan kaybolan evlerine ve anılarına üzülürken bir yandan da yangınlardan etkilenenler için yardım toplamaya koşuyor.

KULİSLERDE İPTAL TARTIŞMALARI YAŞANIYOR

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Altın Küre ödül töreninin ardından startı verilen ve Oscar’larla birlikte son bulan Hollywood’un “ödül sezonu” da tehlikeye attı.

Birçok tören iptal edilir ya da ertelenirken sinemanın en büyük ödülü olan Oscar da bu yıl hiç gerçekleşmeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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Kulislerde konuşulmaya başlananlara göre Hollywood'un en büyük gecesi olan Oscar Ödülleri, Los Angeles'ı kasıp kavuran orman yangınları nedeniyle 96 yıllık tarihinde ilk kez iptal edilebilir.

"ACİL DURUM STRATEJİSİ"

Tom Hanks, Meryl Streep, Steven Spielberg ve Emma Stone gibi üst düzey isimlerin başını çektiği resmi Akademi Ödülleri komiteleri durumu her gün takip ederken, ödül töreni benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya.

ABD basınına yansıyan son haberlerdeki iddialara göre 3 Mart'taki ödül töreninin iptal edilmesi için gizli bir “acil durum stratejisi” uygulandığı bildiriliyor.

Görkemli Oscar 2025 törenini gerçekleştirmenin yaşanan bu trajedi karşısında büyük bir duyarsızlık olarak görüleceğinden korkuluyor.

YANGINLAR SÖNSE DE ACISI AYLAR SÜRECEK

Töreni organize eden yönetim kurulunun şu andaki temel kaygısı Los Angeles halkı büyük bir üzüntü ve akıl almaz kayıplarla uğraşırken kutlama yapıyormuş gibi görünmemek.

İsim vermeyen bir yetkili basına “Yangınlar önümüzdeki hafta içinde sönmüş olsa bile, gerçek şu ki şehir hala acı çekiyor ve aylarca bu acıyla uğraşacak” diyor ve Oscar’ları organize eden ve dağıtan Akademi’nin öncelikli hedefinin destek ve bağış toplamak olduğunu söylüyor.

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Konuyla ilgili olarak Oscar komitelerinin 17 ayrı kolu var ve bunlar en kötü senaryoya göre yangınların haftalarca devam edebileceğini ve ödüllerin verildiği Los Angeles ve Hollywood için feci ve dehşet verici sorunlara yol açabileceğini fark ettiler yorumları yapılıyor.

96 YILLIK TARİHİNDE HİÇ İPTAL EDİLMEDİ

Kaynaklar durumun “bazı tanınmış yüzlere danışılarak” takip edildiğini ve şu anda her şeyin havada kaldığını ve tüm ihtimallerin düşünüldüğünün altını çiziyor.

Oscar’ları dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi bu yılki adayların açıklanmasını ve adaylık alanların katılacağı geleneksel öğle yemeğini iptal etmişti.

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96 yıllık tarihi boyunca Oscar töreni hiçbir durumda iptal edilmemiş, törene engel teşkil edecek durumlar yaşandığında (Covid salgını ya da oyuncu/senarist grevleri gibi) ileri tarihlere ertelenmişti.