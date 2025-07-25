Böyle kaynana dostlar başına... Altın işlemeli elbise giydirdi... Altından değerli öğütler verdi

Haberin Devamı

Elbette ailenin içine doğanlar zaten o koşullarda büyüdükleri için genellikle uyum sağlama gibi bir sorunları olmaz... Ama aileye sonradan katılanlar bu konuda zorlanabilir..

Özellikle de katı protokol kurallarının geçerli olduğu bir kraliyet ailesiyse söz konusu olan.

Böyle bir aileye gelin ya da damat olacak kişinin oturup kalkmayı, giyinmeyi ve hatta kimi zaman ülkenin dilini en kusursuz şekilde kullanabilmek için konuşmayı bile yeniden öğrenmesi gerekebilir.

Söz gelimi İngiliz kraliyet ailesinin gelini ve geleceğin İngiltere kraliçesi Kate Middleton'ın aileye uygun konuşma için ders aldığı artık biliniyor.

Haberin Devamı

TECRÜBELERDEN FAYDALANLANMAK GEREK

Bir de bu tür ailelere sonradan katılanların bazı konularda iyi bir sabır eğitiminden de geçmesi gerekiyor...

Her ne olursa olsun bazı konularda ayrıcalıkları olsa da basının da ilgisi onların üzerinde... Durum böyle olunca da insanın kimi zaman hakkında çıkan, bazıları gerçeği bile yansıtmayan haberlere karşı bir dayanma gücü olması gerekir.

Bu da öyle kolay olacak bir iş değil... Eğer böyle bir aileye gelin olacaksanız, kendisi de benzer koşullardan geçen Kraliçe Rania gibi bir kaynananızın olması gerekir!

GELİNİNİ OĞLUYLA NİŞANLADI HEMEN EĞİTİME BAŞLADI

Evet... Birazdan Ürdün Kraliçesi Rania ile büyük oğlu ve tahtın veliahtı Prens Hüseyin'in karısı Prenses Rajwa'nın öyküsünü anlatacağız size.

2023 yılında Prens Hüseyin ile evlenip aileye katılan Rajwa, zengin de olsa kraliyete mensup olmayan bir aileden geliyor. Mimarlık eğitimi gören genç kadın, zamanı geldiğinde de ülkesinin kraliçesi olacak.

Bu arada görünüşe göre Rajwa, daha ilk andan itibaren aileye uyum sağladı... Nişanlıyken de evlendikten sonra da katıldığı hiçbir etkinlikte yanlış bir hareket sergilemedi.

Haberin Devamı

Giyimi, kuşamı ve davranışlarıyla tam da bir kraliyet gelini olduğunu kanıtladı.

Bunun da ötesinde Rajwa, Hüseyin ile evliliğinden İman adı verilen bir bebek dünyaya getirdi.

SOSYETE DÜĞÜNÜNDE DE TAM NOT ALDI

Kraliçe Rania, tüm çocuklarıyla birlikte gelini Rajwa ve hatta küçük torunu İman'ı da yanına alıp Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in düğününe bile gitti. Orada da giyimi kuşamıyla Rania'nın yüzünü ak çıkardı genç kadın.

Peki aslında kraliyet ailesiyle hiçbir ilgisi olmadığı halde Rajwa'nın nasıl olup da böylesine başarılı olduğunu biliyor musunuz?

Kaynanası Rania sayesinde elbette!

Çünkü düğünden sonra basına yansıyanlara göre Rajwa, daha nişanlıyken Kraliçe Rania'dan bu konuda ciddi bir eğitim ve bir dolu nasihat aldı.

Haberin Devamı

Kendisi de daha 23 yaşında gencecik bir kızken o sırada prens olan Abdullah ile evlenip aileye giren sonra da kraliçe olan Rania, oğlunun kuracağı yuvanın mutluluğu için kolları sıvadı.

Evladının mutluluğununu anahtarının gelininden geçtiğini bilen Rania, daha nişan yüzükleri takılır takılmaz Rajwa'ya bilmesi gereken her şeyi anlattı.

SON ÜÇ YILDIR AİLENİN GÖZDESİ

Ailenin son üç yıldır en çok konuşulan, adına sosyal medyada sayfalar açılan üyesi ise Veliaht Prens Hüseyin'in karısı bir başka deyişle ülkenin gelecekteki kraliçesi Prenses Rajwa.

2023'te Hüseyin ile bütün dünyanın taçlı ailelerinin katıldığı bir törenle evlenen Hüseyin ile Rajwa, geçen yıl da ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin Iman adını verdikleri bir kız bebekleri dünyaya geldi.

Haberin Devamı

Suudi Arabistanlı bir ailenin kızı olan Rajwa, daha Hüseyin ile nişanının açıklandığı dönemden itibaren bir anda milyonlarca kişinin ilgisini üzerinde toplamaya başladı.

Bunda Hüseyin'in annesi Kraliçe Rania'nın gelinini dünya kamuoyuna tanıtma şeklinin de etkisi büyük kuşkusuz...

Ürdün Kraliçesi Rania, oğlunun nişanlısını yani gelinini "üçüncü kızım" diye nitelendirdiği bir paylaşımla dünya kamuoyuyla tanıştırdı.

Ondan sonrasında da gerçekten de onu iki kızı Iman ve Selma'dan ayırmadı. Hatta "Rajwa, benim oğlum Hüseyin için ettiğim duaların karşılığı" diyerek onu ne kadar benimsediğini gözler önüne serdi.

Ama bu kadar değil...

Haberin Devamı

Belli ki Rania, dört çocuğunun en büyüğü olan Hüseyin ile hayatını birleştiren Rajwa'nın evliliğinde de belki sadece uzaktan bildiği yeni hayatında da mutlu olması için kelimenin tam anlamıyla seferberlik ilan etti. Hatta bu konuda en önemli rolü de kendisi üstlendi.

Daha nişan yüzüklerinin takılmasından önce o sırada henüz gelin adayı olan Rajwa ile yaptığı özel bir konuşmayı da saklamadı Rania.

ALTINDAN DEĞERLİ NASİHATLER VERDİ

Anlattığına göre Rajwa ile baş başa bir konuşma gerçekleştirdi. Ona söylediği ilk şey "Bu dünyada hiçbir şey yüzde yüz kimsenin onayını almaz" demek oldu.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman sana karşı olan insanlar bulunacaktır. Benim sana vermek istediğim nasihat ise şu: 'Lütfen seninle ilgili yapılan yorumları okumamaya ya da duymamaya çalış.' Çünkü bunu yapmazsan sadece kendinden şüpheye düşersin."

Kendisi de kraliyet ailesine 1993 yılında, o dönemde prens olan Abdullah ile evlenerek katılan Rania'nın nasihati bununla da bitmedi.

Gelinine şunları da öğütledi: " Aslında bu yorumlar seninle ilgili değil. Bunları söyleyecek olanlar kendi hayatlarında mutsuz olan kişiler. Sonuç olarak bu mutsuzluğu üzerine almamalısın. Bu senin kendine güvenini sarsar."

Dışarıdan görünüşe göre Rajwa da kaynanasının bu fikirlerini uyguluyor. Çünkü gittiği her yerde gülücükleri yüzünden eksik olmuyor.