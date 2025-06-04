Borç ödemek için sürekli çalışıyordu… Emekli olacağım dedi yeniden setlere koştu… Halini görenler şaşkına döndü!

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Uzun kariyeri boyunca birçok başarı elde etti, sayısız ödüle uzandı. Ünlü yönetmenlerin büyük filmlerinde de oynadı pek beğenilmeyen aksiyon filmlerinin de başrolünü üstlendi.

Yaşı ilerledikçe yavaşlamak yerine giderek daha çok film çekmeye başlayınca hayranları şaşırmış, usta oyuncunun kendini neden bu kadar yorduğunu merak eder olmuştu.

Kendi anlattığına göre böyle harıl harıl çalışmasının nedeni yaptığı kötü yatırımlar olmuştu. Nicolas Cage maddi sıkıntılar içine düşmüş, borçlarını ödeyebilmek uğruna önüne gelen her film teklifini kabul etmeye başlamıştı.

Asıl adı Nicolas Coppola olan ve Hollywood’un efsane yönetmeni Francis Ford Coppola’nın yeğeni, onun yönetmen kızı Sofia Coppola’nın da kuzeni olan Nicolas Cage’in 5 evliliğinden 3 çocuğu var.

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İki oğlunu büyütüp yuvadan uçuran usta oyuncu son evliliğinin 2021’de Riko Shibata ile yapmış, bu evlilikten de 2022’de doğan August adında bir kız çocuğu sahibi olmuştu.

“Artık yeni bir ailem ve küçük bir kızım var, emekli olup onlara vakit ayırmak istiyorum” diye açıklama yapmış olsa da setlerden ve oyunculuktan bir türlü vazgeçemeyen Nicolas Cage yeni filmi için tanınmaz hale geldi.

61 yaşındaki Cage’in son projesi ünlü yönetmen David O. Russell'ın yeni filmi Madden oldu.

Oakland Raiders'ın eski sahibi Al Davis'i canlandıran Christian Bale ve iş adamı ve Electronic Arts'ın kurucusu Trip Hawkins'i canlandıran John Mulaney ile birlikte rol aldığı film için tanınmaz hale gelen Nicolas Cage’in sette çekilen fotoğrafları hayranlarını şaşkına çevirdi.

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Amerikan futbolu efsanesi John Madden’ı canlandırdığı rolü için çok kilo alan ve bir de peruk takan ve tanınmaz hale gelen Nicolas Cage bir kez daha oyunculuk yeteneklerini sergileyip bu kez bir de oyunculuk ödüllerinin peşine düşecek.

Yaptığı kötü emlak yatırımları ve vergi cezaları yüzünden iflasın eşiğinden dönen Nicolas Cage bu durumdan kurtulmak için sürekli film çekerken son filmi The Surfer için ter dökerken ölümden döndüğünü açıklamıştı.

Okyanusta sörf yaptığı sahneler için dublör kullanmayı reddeden ve bu tehlikeli sahneyi kendisi oynamak isteyen Nicolas Cage kafasına çarpan sörf tahtası yüzünden boğulma tehlikesi yaşamış ve deyim yerindeyse ölümden dönmüştü.