Boran Kuzum: 50 yaşında pişman olmak istemedim

New York’ta objektif karşısına geçen oyuncu, fotoğraflarıyla derginin kapağını da süsledi. 3 yıl önce kimseyi tanımadan gittiği Los Angeles’taki macerasını global bir başarı hikâyesine dönüştüren Boran Kuzum, risk alarak atıldığı bu yolculukta “Big Mistakes” dizisiyle hayatının değiştiğini söyledi.

“50 yaşıma gelip denemediğim için pişman olmak istemedim” diyen oyuncu, global projelerde yer alma hayaliyle Türkiye’deki şöhretini geride bırakıp yeni bir başlangıcı göze aldığını anlattı.



MESAJI GÖRÜNCE DONUP KALDIM



Amerikan aksanı olmamasını avantaja çevirdiğini belirten Boran Kuzum, Los Angeles’taki sektörde herkesin rol için beklediğini bilmesine rağmen geri adım atmadığını dile getirdi.

Uzun bir hazırlık ve bekleyiş sürecinin ardından rol teklifini aldığı anı “Telefonuma gelen mesajı görünce donup kaldım” sözleriyle anlatan Kuzum, o an hayatının yönünün değiştiğini söyledi. Romantik rollerle tanınan oyuncu, dizide canlandırdığı sert ve karanlık karakterle konfor alanından çıktığını anlattı:

“Çok bağıran bir karakter, oysa ben hiç bağırmam.” Karaktere Türk kültüründen dokunuşlar ekleyen oyuncu, dizide yer alan “el öpme” sahnesinin de bu yaklaşımın bir parçası olduğunu ifade etti.

BU DUYGU TARİF EDİLEMEZ

Boran Kuzum, hayranlarından gelen mesajların kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi: “Sizi tanımayan insanların sizinle gurur duyması; bu duygu gerçekten tarif edilemez.”