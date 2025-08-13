Bolşoy Tiyatrosu ilk kez İstanbul'da

Haberin Devamı

26-30 Eylül’de Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek bu özel turne kapsamında “Romeo ve Juliet” ile “Kuğu Gölü” izleyiciyle buluşacak. Her iki baleye de Anton Grişanin yönetimindeki Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası eşlik edecek

. Bolşoy’un baş balerini ve Rusya’nın en tanınmış dansçılarından Svetlana Zakharova, 26 Eylül’deki “Romeo ve Juliet” temsillerinde Juliet rolünde sahne alacak.

Turneye katılacak diğer baş dansçılar arasında Artemy Belyakov, Egor Gerashchenko, Elizaveta Kokoreva, Alyona Kovalyova, Denis Savin ve Yulia Stepanova yer alıyor. Yaklaşık 350 kişilik dansçı, müzisyen, teknik ekibin yanı sıra Bolşoy’un orijinal dekor ve kostümleri de İstanbul’a gelecek.