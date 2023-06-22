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Boğaz'da 90'lar gecesi

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#Levent Yüksel#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri#90'Lar
Boğazda 90lar gecesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 17:52

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam Levent Yüksel ve sevenlerini ağırladı. Hayranlarını 90'lı yıllara götüren büyüleyici bir konserle buluşturan ünlü sanatçı, eski günlerin atmosferini yeniden yaşattı.

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 LEVENT YÜKSEL İLE UNUTULMAZ BİR ZAMAN YOLCULUĞU
Türk Pop Müziği’ne yön veren şarkılara imza atan Levent Yüksel, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde tam anlamıyla pop rüzgârı estirdi. Her yaştan seveni olan sanatçının hayranları, Kuruçeşme’yi hınca hınç doldurdu.

Boğazda 90lar gecesi

Romantik aşk şarkılarının unutulmaz yorumcusu, konserine ‘Ya Sonra’ isimli şarkısıyla başladı. Ünlü sanatçı muhteşem bir atmosferde kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına “Ben ve ekip arkadaşlarım hepinizi saygı ve selamla karşılıyoruz. İyi eğlenceler diliyorum.” sözleriyle seslendi. Konserin ilerleyen dakikalarında “İstanbul”dan “Sultanım”a, “Dedikodu”dan “Zalim”e kadar dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren sevilen sanatçı, boğazın kıyısından 90’lara selam gönderdi. Romantik şarkılara kayıtsız kalamayan binlerce dinleyici telefonlarının ışıklarını yakarak adete Boğaz’ı aydınlattı. Yüksel, geçmişten bugüne en sevilen klasiklerinin yanı sıra seslendirdiği arabesk şarkılarla da alkış yağmuruna tutuldu. “Yalnızım Dostlarım” dedi duygulandırdı. “Yarabbim” ile gönüllere dokundu.
Boğazda 90lar gecesi

Finalde yoğun istek üzerine sahneye geri dönen Levent Yüksel “Onursuz Olmasın Aşk” şarkısıyla bis yaptı.

 

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#Levent Yüksel#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri#90'Lar

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