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Boğaç Aksoy: Farkındalık için yola çıktık

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#Boğaç Aksoy#Happytuncay#Arka Sokaklar
Boğaç Aksoy: Farkındalık için yola çıktık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 07:56

KANAL D’nin sevilen dizisi ‘Arka Sokaklar’da canlandırdığı Volkan karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, lenf kanserini yendikten sonra yaşamına anlam katacak yeni bir yolculuğa çıktı.

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Aksoy, yol arkadaşı HappyTuncay ile İstanbul’dan karavanla yola koyularak şimdiye dek 15 şehir gezdi. İkilinin hedefi ise Türkiye’nin 81 ilini dolaşmak. Oyuncu, otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile kanserle yaşam konularında farkındalık oluşturmak amacıyla yolculuğa çıktıklarını belirtti.

İNSANLARIN KALBİNE DOKUNACAĞIZ

“Hayat zor olabilir ama birlikte yürüyünce her yol güzelleşir” diyen Boğaç Aksoy, bu projeyle hem insanların kalbine dokunmayı hem de Türkiye’nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Oyuncu, projeyi büyüterek sürdürmek istediğini de açıkladı:

“Kanseri yenmenin, otizm ve DEHB’nin bir engel değil, beynin farklı çalışmasına dair bir farkındalık olduğunu anlatmanın, zorlukların aşılabileceğini göstermenin ve mutlu olmanın sırlarını paylaşmak için bu yoldayız. Ve daha yolun başındayız.” 

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#Boğaç Aksoy#Happytuncay#Arka Sokaklar

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