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Bodrum, National Geographic'in 'Best of the World 2025' finalistleri arasında

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#Bodrum#National Geographic#Best Of The World 2025
Bodrum, National Geographicin Best of the World 2025 finalistleri arasında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 12:07

Dünyaca ünlü seyahat dergisi National Geographic, "Best of the World 2025 Readers' Choice" (Dünyanın En İyileri 2025: Okuyucu Seçimleri) seçkisinin finalistlerini açıkladı.

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Türkiye'nin gözde tatil destinasyonu Bodrum, dünyanın en iyileri arasında yer alarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

National Geographic Travel’ın 46,5 milyon takipçili Instagram hesabında duyurulan finalistler, Bodrum’un büyüleyici atmosferini ve Akdeniz’in en havalı lokasyonlarından biri haline geldiğini vurguluyor.

National Geographic, Bodrum’un şık modernliği ve zengin imkanlarıyla hem eğlenmek hem de dinlenmek isteyen ziyaretçilere mükemmel fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Bodrum, National Geographicin Best of the World 2025 finalistleri arasında

2025 Dünyanın En İyileri listesinde yer alan Bodrum, finale kalan diğer önemli destinasyonlarla birlikte Instagram üzerinden oylamaya sunuldu. Oylamada yer alan diğer finalist şehirler arasında Ho Chi Minh City (Vietnam), New Orleans (ABD), Cusco (Peru) ve Sarajevo (Bosna-Hersek) bulunuyor.

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Bodrum, National Geographicin Best of the World 2025 finalistleri arasında

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#Bodrum#National Geographic#Best Of The World 2025

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