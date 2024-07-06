Bodrum Art Fair sanatseverleri bekliyor

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İstanbul, Bodrum ve İzmir’de gerçekleştirilen sanat fuarlarının 3-7 temmuz tarihlerindeki önemli sanat ayağı Bodrum’da yapılıyor.

2 Temmuz tarihinde LUJO Art & Joy, Oylum Talu’nun sunumuyla Bodrum Art Fair’in VIP açılış davetine ev sahipliği yaptı.

Bodrum Herodot Kültür Merkezi’nde sergilenecek eserler 40 galeri, uluslararası 500 sanatçı, 3500’ü aşkın sanat eserleri izleyici ile buluşuyor.

Ayrıca bu sene Bodrum Art Fair’da efsane sanatçı Devrim Erbil’e Yüzyılın Sanatçısı Ödülü’nün DEMOS Fuarcılık YKB Sebahattin Aslan tarafından takdim edileceği duyuruldu.

Bodrum Art Fair’e katılan sanatçılar arasında Devrim Erbil, Ebru Kurtoğlu, Hayati Misman, Bedri Baykam, Pınar Du Pre, Tamer Şahinoğlu, Gülten İmamoğlu, Can Özsobay, Güneş Çağlarcan, Yıldız Doyran, Serina Haratoka Tara, Zeynep Yazıcı, Akın Ekici gibi isimler yer alıyor.

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3-7 Temmuz tarihlerinde Bodrum Heradot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Bodrum Art Fair’ın bu sene ki mottosu “Sanatın Sürdürebilirliği ve Geleceğe Yön Veren Sanat” olacak.