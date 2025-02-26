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Blok3 yeni sevgilisi ile görüntülendi: 10 numarayız

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#Blok 3#Hakan Aydın#Yeni Sevgili
Blok3 yeni sevgilisi ile görüntülendi: 10 numarayız
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 08:55

Blok3 yeni sevgilisiyle görüntülendi. Şarkıcı, mutluluğunu “10 numarayız, Allah bozmasın, nazar da değmesin” sözleriyle dile getirdi.

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YENİ AŞKIYLA YEMEKTE

Blok3 lakabıyla tanınan rap’çi Hakan Aydın, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’la ilişkisinin sona ermesinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Şarkıcı önceki gün sevgilisiyle beraber Zorlu AVM’deydi.

Blok3 yeni sevgilisi ile görüntülendi: 10 numarayız

Muhabirler Hakan Aydın’a sorular sorarken, sevgilisi uzaklaştı. Şık giyinen Aydın, “Tarzınızı mı değiştirdiniz?” sorusuna “Hayır, sevgilimle yemeğe çıktım, yemekte de böyle güzel giyinmemiz lazım” yanıtını verdi.

KAÇTI DEME, BENİ GERME

Muhabirlerin “Kız arkadaşınız biraz utangaç herhalde, hemen kaçtı” sözleri, Hakan Aydın’ı sinirlendirdi:

Blok3 yeni sevgilisi ile görüntülendi: 10 numarayız

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“Kaçmak falan, öyle kelimelere gerek yok. Aman diyeyim hiç beni germeyin. Sevgilim yani. İlk defa görüntüleniyoruz ama sakladığımız bir şey de yok. Biz 10 numarayız, çok mutluyuz. Allah bozmasın, nazar da değmesin.”

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#Blok 3#Hakan Aydın#Yeni Sevgili

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