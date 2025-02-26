Blok3 yeni sevgilisi ile görüntülendi: 10 numarayız

Haberin Devamı

YENİ AŞKIYLA YEMEKTE

Blok3 lakabıyla tanınan rap’çi Hakan Aydın, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’la ilişkisinin sona ermesinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Şarkıcı önceki gün sevgilisiyle beraber Zorlu AVM’deydi.

Muhabirler Hakan Aydın’a sorular sorarken, sevgilisi uzaklaştı. Şık giyinen Aydın, “Tarzınızı mı değiştirdiniz?” sorusuna “Hayır, sevgilimle yemeğe çıktım, yemekte de böyle güzel giyinmemiz lazım” yanıtını verdi.

KAÇTI DEME, BENİ GERME

Muhabirlerin “Kız arkadaşınız biraz utangaç herhalde, hemen kaçtı” sözleri, Hakan Aydın’ı sinirlendirdi:

Haberin Devamı

“Kaçmak falan, öyle kelimelere gerek yok. Aman diyeyim hiç beni germeyin. Sevgilim yani. İlk defa görüntüleniyoruz ama sakladığımız bir şey de yok. Biz 10 numarayız, çok mutluyuz. Allah bozmasın, nazar da değmesin.”



