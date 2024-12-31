BKM'den 2025'in ilk filmi: Tur Rehberi

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BKM’NİN CEM GELİNOĞLU İMZALI YENİ KOMEDİ FİLMİ ‘TUR REHBERİ’ 1 OCAK’TA SİNEMALARDA!

Film ekibi gösterim öncesinde basının sorularını yanıtladı ve heyecanlarını dile getirdi.

Cem Gelinoğlu: Yılın ilk filmi bize nasip oldu 1 Ocak’ta sinemalardayız, heyecanlanmamak elde değil. Üzerinde buram buram emek olan bir film. Bir kolektif zeka ürünü yaratmaya çalıştık. Antalya’nın Tarkan’ı Prens Ercü karakterini oynuyorum ben. Kendisi işine arzuyla bağlı, biraz hırslı bir adam. Bizim jenerasyonumuzdaki herkes gibi içinde biraz Tarkan var. Çok talihli bir adam değil birtakım sınavlar vermesi gerekiyor. Bazı sınavlar siz onu geçene kadar devam eder diye bir söz var Ercü’nün hikayesi tam olarak böyle. Biz bu senaryoyu dört arkadaş yazdık; Muhammer Tali, Onur Dur, İrem Tuğba Erol. Bu isimleri özellikle zikretmek istiyorum çünkü Türk sinemasında senaristlerin rolü çok büyük ve çok önemli. Senaryonun ne kadar önemli olduğunu bu camiadaki herkesin anlaması gerekiyor. Benimle çalıştıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. İyi hikayeler, iyi sinemalar, iyi yazarların elinden çıkacak. Özenle yapılmış filmler yapılırsa ben sinemanın tekrar eskisi gibi olacağını düşünüyorum. 1 Ocak’ta sinemalardayız. Ayrıca İstanbul, Bursa, İzmir ve Eskişehir’de seyircili gösterimlerimiz olacak herkesi bekliyoruz.

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Eda Akalın: Senaryoyu aldığımdan beri çok heyecanlıydım, çok etkilendim. Cem ile çalışmayı da oldum olası çok istedim. Bütün set sürecinde birçok şey öğrendim ve gerçekten hep söyledikleri gibi çok eğlendim çekerken.

Engin Türkoğlu: Benim ilk filmimdi, çok mutlu oldum, bir sürü şey öğrendim. Muharrem karakterini canlandırıyorum, turun şoförü benim. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım çok da komik bir film oldu. İzleyen herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum.

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Gösterim boyunca salonlardan yükselen kahkaha seslerinin ardından konuklar keyifli bir şekilde geceyi sonlandırdı

Böyle Rehber Görülmedi!: ‘Antalya’nın Tarkan’ı Prens Ercü’ ile tanışmaya hazırlanın…

Başrolünü Cem Gelinoğlu’nun, yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği ‘Tur Rehberi’ bilinen tüm rehberleri unutturacak. Cem Gelinoğlu ile birlikte Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal’ın komedi dolu performanslarını buluşturan ‘Tur Rehberi’ sinema filmi 1 Ocak 2025’te seyirci ile buluşacak!

MAHSUN KARACAÖZGE ÖZACARATAKAN ÇELİKHAKAN SALINMIŞSALİH KALYONURAZ KAYGILAROĞLUMELİS BABADAĞ