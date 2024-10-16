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◊ Sanat yolculuğunuzda sizi en çok etkileyen kişiler kimdi?

- 90’lar çocuğuyum ben, o dönemler pop müziğin patlamaya geçtiği yıllardı. Ben de konservatuvarı yeni kazanmıştım, yeni çıkacak her kaseti heyecanla beklerdik. Onno Tunç, Sezen Aksu, Aysel Gürel ve Atilla Özdemiroğlu dörtlüsü çok tetikleyici oldu benim için...

◊ “Kalbim Vazgeçer mi”nin hikâyesini paylaşır mısınız?

- Söz yazarı Hande Özkaş beni yıllar önce arayıp “Bir şey yazdım baksana” dedi. Şarkının sözleri “Boz” diye başlayınca otomatik olarak Murat Boz’un şarkıları dönmeye başladı kafamda… “Yapalım ona göndeririz” dedik, yolladık da ama yıllar sonra bana kısmetmiş meğer. (Gülüyor)

◊ Yeni single’ınız dinleyicilerden nasıl geri dönüşler aldı?

- Şarkıyı dinleyip de “Imm, ehh, yaniii” diyen görmedim daha... Hatta özellikle herkesin ortak yorumu “Ay hemen dilime takıldı, sürekli dinliyorum, hep kafamda çalıyor” oldu. YouTube yorumları da hep pozitif. Bu bizi ekipçe çok motive ediyor tabii.

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◊ Vokal koçu olarak ünlü isimlerle çalışıyorsunuz. Sanatçılara nasıl rehberlik ediyorsunuz?

- Şarkıcının heyecanını, paniğini, stresini ve fikirlerini doğru gözlemlemek lazım. Kendilerini güvende hissetmeleri benim önceliğim, bana gelmişlerse teknik olarak bana güvendiklerini zaten bilirim ama o güveni süreçte de sıcak tutmak şarttır yoksa denge bozulur... Denge önemli. (Gülüyor)

◊ Sanat dünyasında yer almanın zorluklarıyla nasıl başa çıkıyorsunuz?

- Profesyonel meslek hayatımdaki 25’inci yılıma giriyorum, yılların verdiği mesleki tecrübeyle artık her şey daha kolay tabiI ki... Bizim sektör koskoca bir tımarhane aslında... Yaralısı hırslısı, iyisi kötüsü, deneyeni yanılanı çok... Amazonluğa alıştım, savaştıkça cepheyi normalleştirdim artık.

Sevenim çoktur

◊ Gelecekte müziğinizle veya kişisel olarak ulaşmak istediğiniz bir hedef var mı? Eğer varsa, bu hedefler neler?

- Hedeflerimin çoğunu gerçekleştirdim ben. Mesleğim adına hayat bana cömert davrandı, ben de hakkını verdim diye düşünüyorum... En büyük yatırımım insan kazanmak oldu, sektörde sevenim çoktur sağ olsunlar.Türkiye’nin en büyük sahnelerinde de şarkı söyledim. Aynı sahneyi paylaştığım sanatçı ve ünlü dostlarımın desteği çok önemliydi bu noktada onlara teşekkürüm olsun yeniden, sahnelerini gönül rahatlığıyla zaman zaman bana bırakırlar, ben de pişman etmem. Bundan sonrası üretimde kalmaya devam ederek kendi konserlerime sahne çalışmalarıma ağırlık verebilmek... Umarım öleceğim gün, son kez sahnede olacağım gün olur...