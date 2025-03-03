Bizde tek aşk her zaman Müslüm baba

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Gürses’in mezarı başında toplanan hayranları, kabrin çevresini posterler ve çiçeklerle süsledi. Hayranları beyaz ve kırmızı karanfillerle süsledikleri Gürses'in kabri başında dua etti.

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses ölümünün 12'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Hayranları Gürses'in mezarının çevresini kırmızı beyaz karanfillerle ve posterlerle süsledi.

