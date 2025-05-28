'Biz sponsorlarla oturmadık'

Haberin Devamı

İkiliye, bu yıl Hindistan’da düzenlenen Miss World’de yarışan İngiliz güzel Milla Magee’nin “Buraya insanlara kiraya verilmek ve yaşlı zengin sponsorlara teşhir edilmek için gelmedim” diyerek yarışmadan çekilmesi hakkında ne düşündükleri soruldu.



Miss Turkey 2018’de birinci olduktan sonra Miss World’e katılan Şevval Şahin şöyle konuştu: “Zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Benim yılımda sponsorlarla oturulmamıştı. Belki yeni bir sistem kurmuşlardır. Ama sponsorlarla oturmanın neresi kötü onu anlamadım. Miss World full bir paket. Sadece fiziğe bakılmıyor. Bizi temsil eden İdil Bilgen’i de başarılı buluyorum.”



