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'Biz sponsorlarla oturmadık'

Güncelleme Tarihi:

#Şevval Şahin#Buse İskenderoğlu#Milla Magee
Biz sponsorlarla oturmadık
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 10:10

Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

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İkiliye, bu yıl Hindistan’da düzenlenen Miss World’de yarışan İngiliz güzel Milla Magee’nin “Buraya insanlara kiraya verilmek ve yaşlı zengin sponsorlara teşhir edilmek için gelmedim” diyerek yarışmadan çekilmesi hakkında ne düşündükleri soruldu.

Miss Turkey 2018’de birinci olduktan sonra Miss World’e katılan Şevval Şahin şöyle konuştu: “Zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Benim yılımda sponsorlarla oturulmamıştı. Belki yeni bir sistem kurmuşlardır. Ama sponsorlarla oturmanın neresi kötü onu anlamadım. Miss World full bir paket. Sadece fiziğe bakılmıyor. Bizi temsil eden İdil Bilgen’i de başarılı buluyorum.”

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#Şevval Şahin#Buse İskenderoğlu#Milla Magee

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