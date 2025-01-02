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Biz kendi cennetimizi kurduk

Cansu Kurtcu eşi Fettah Can ve çocuklarıyla verdikleri mutlu aile pozuyla yeni yıl dileğinde bulundu: “Sağlıkla, huzurla, mutlulukla gelsin yeni yıl. Biz kendi cennetimizi kurduk, şükür. Darısı bu yıl tüm dileyenlere.”

Yılbaşı selfie’si

Hande Erçel ve Hakan Sabancı yeni yılı dostlarıyla yemekte kutladı. Ünlü oyuncu sevgilisiyle çektiği selfie pozunu Instagram hesabının hikâye bölümünde de paylaştı.

Baş başa

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, 2025’in gelişini baş başa kutladı. Âşıklar selfie pozlarını Instagram hesaplarını hikâye kısmına yükledi.

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Fransa’da romantizm

Emir-Ceren Benderlioğlu çifti yeni yılın romantizmini Fransa’nın gözde şehri Cannes’da yaşadı. Sokaklarda bol bol eğlenen çift, geceyi görkemli havai fişek gösterileriyle taçlandırarak unutulmaz bir yılbaşı kutlaması yaptı.

Kar tatili

Ali Sunal yeni yıla eşi Nazlı Sunal ve kızlarıyla beraber Palandöken’de girdi. Arkadaşlarıyla kar tatili yapan Sunal ailesi sosyal medya hesaplarında takpçileriyle eğlenceli karelerini de paylaştı.

Tercihleri Paris oldu

Birkan Sokullu uzun süredir birlikte olduğu Eda Gürkaynak’la yeni yıla Fransa’da girdi. Paris’e giden âşıklar çektikleri bu selfie ile takipçilerinin yeni yılını kutlamayı da ihmal etmedi.

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Neşeli bir yıl diliyoruz

Burcu Kara eşi Fırat Parlak ve oğullarıyla verdikleri yeni yıl pozunu Instagram’da “Mutlu yıllar! Hepimize sevdikleriyle sağlıklı, neşeli, bereketli bir yıl diliyoruz” notuyla paylaştı.

Daha çok sevgi getirsin

Atiye hayranlarının yeni yılını kızları Rumi, Neva, Ferahfeza ve eşi Erol Sebebci ile evlerinin bahçesinde çektirdikleri aile fotoğrafıyla kutladı. Ünlü şarkıcı yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı: “Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç. Bu yıl hepimiz için daha büyük hedefler, daha derin bağlar ve daha çok sevgi getirsin.”

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Oğlunu göstermedi

Ahmet Kural yeni yılı eşi Çağla Gizem Kural ve oğulları Kemal ile kutladı. Oğlunun yüzünün gözükmediği bir aile fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu “Herkese iyi seneler” diledi.

Sevmeye devam et

Aşkları 2024 yılında başlayan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş yılbaşını da birlikte kutladı. Akalay sevgilisiyle bu karesini sosyal medyada şu notla paylaştı: “Bu sene bizim yılımızdı. Teşekkürler, 2024! Yeni yılda görüşürüz. Hayallere inanmaya ve sevmeye devam et. Çünkü cevap aşktır.”

Mösyö ile kutlama

Bade İşçil köpeği Mösyö ile yılbaşı pozu verdi. Ünlü oyuncu yılbaşı ağacının önünde verdikleri bu pozu Instagram sayfasına da yükledi.

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Atina âşıkları

İş insanı Allan Hakko yeni yılı fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte Yunanistan’ın başkenti Atina’da karşıladı. Hakko sevgilisiyle çektiği selfie’yi sosyal medyasında paylaşarak iyi seneler diledi.

Gelen sene gideni aratmasın

Fulya Zenginer eşi Kuntay Tarık Evren, oğulları Milan ve köpekleriye yeni yıl pozu verdi. Ünlü oyuncu o kareye şu notu düştü: “Geleneksel aile yılbaşı fotoğrafımızla iyi seneler dileriz. Gelen sene gideni aratmasın. Bolluk, bereket, refah ve sağlık peşinizi bırakmasın.”

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Güzelliklerle gel 2025

Yılın son aylarında Oğuzhan Koç’la yeni bir aşka yelken açan Hazal Subaşı, 2025’e de sevgilisiyle girdi. Ünlü oyuncu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarına “Güzelliklerle gel 2025. Mutlu yıllar” notunu düştü.

Darısı başınıza

Aslı Bekiroğlu Instagram’a yüklediği bu karesiyle takipçilerinin yeni yılını kutladı: “Happy olur inşallah new year. Gerçi benimki finale dogru inanılmaz iyi oldu, darısı başınıza.”

2025’in ilk dansı

Usta oyuncular Ayşe Kökçü ve Gökhan Mete 2025’i evlerinde dans ederek karşıladı. Kökçü eşiyle dans ettikleri anları sosyal medya hesabında hayranlarıyla da paylaştı.

Aile yemeği

Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal yılbaşı gecesi İzmir Urla’daki evlerinde aile yemeği düzenledi. Sevdikleriyle mutlu bir gece geçiren ünlü çift sosyal medya hesaplarına da bu kareyi yükledi.

En mutlu olduğum an

Demet Şener yeni yılı kızı İrem ve oğlu Ömer ile beraber karşıladı. Ünlü model çocuklarıyla olan bu karesini sosyal medyada “En mutlu olduğum an. Allahıma çok şükür” notuyla beğeniye sundu.

Hazırız!

Beyza Şekerci eşi Engin Hepileri ve oğulları Can’la verdikleri eğlenceli yılbaşı pozuna şu notu düştü:“Güzeldin 2024. Hakkını verdiğimiz bir yıl oldu. Çok çalıştık, çok gezdik, bolca ürettik. 2025 seni de büyük bir heyecanla bekliyoruz. Önce sağlık ve mutluluk, ardından getireceğin yeni yolculuklarınla seni karşılamaya hazırız.”

Aile pozu

Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay ile aile pozunu “Mutlu yıllar” notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.