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Biz evlendik! Ne kadar sade gelinlik giymiş

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#Steve Jobs#Eve Jobs#Harry Charles
Biz evlendik Ne kadar sade gelinlik giymiş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 18:13

Dünya jet sosyetsi geçtiğimiz hafta bir düğüne tanıklık etti... Appel'ın kurucularından Steve Jobs'un kızı Eve ile atlı sporlara gönül veren Harry Charles; İngiltere'nin Cotswolds kentinde hayatlarını birleştirdi.

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Düğün aylar öncesinden konuşulmasına rağmen basına kapalıydı. Öyle ki törenden herhangi bir görüntü de sosyal medyaya sızmadı. Sonunda gelin ve Jobs ile damat Harry Charles, ortak bir sosyal medya paylaşımıyla evlendiklerini duyurup törene katılanlara teşekkür etti.

Genç çiftin ortak paylaşımı "Biz evlendik" diye başladı. Ardından da düğün organizasyonunda görev alan herkese teşekkür etti genç çift.

Biz evlendik Ne kadar sade gelinlik giymiş

Gelin Eve Jobs, tören için çok sade ama bir o kadar da şık bir gelinlik giydi. Göz kamaştıran bu gelinlik, ünlü modaevi Givenchy'nin imzasını taşıyordu. Olimpik bir at binicisi olan damat Harry Charles da klasik siyah bir takım elbise tercih etti.

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#Steve Jobs#Eve Jobs#Harry Charles

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