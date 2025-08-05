Biz evlendik! Ne kadar sade gelinlik giymiş

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Düğün aylar öncesinden konuşulmasına rağmen basına kapalıydı. Öyle ki törenden herhangi bir görüntü de sosyal medyaya sızmadı. Sonunda gelin ve Jobs ile damat Harry Charles, ortak bir sosyal medya paylaşımıyla evlendiklerini duyurup törene katılanlara teşekkür etti.

Genç çiftin ortak paylaşımı "Biz evlendik" diye başladı. Ardından da düğün organizasyonunda görev alan herkese teşekkür etti genç çift.

Gelin Eve Jobs, tören için çok sade ama bir o kadar da şık bir gelinlik giydi. Göz kamaştıran bu gelinlik, ünlü modaevi Givenchy'nin imzasını taşıyordu. Olimpik bir at binicisi olan damat Harry Charles da klasik siyah bir takım elbise tercih etti.