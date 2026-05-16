Bitcoin aldı, zengin oldu

“Umut Ceylan ile No Filter” programına katılan manken, unuttuğu hesabında biriken parayı yıllar sonra fark ettiğini anlattı:

“O zamanki erkek arkadaşım bana Bitcoin’den bahsetmiş, aplikasyonunu indirtmişti. Oraya para yollamıştım. Sonra New York’a taşındım, telefonumu değiştirdim. Aradan 4 sene geçti. Bir gün arkadaşlarım Bitcoin hakkında konuşurken, ‘Benim Bitcoin’im var’ dedim. ‘Saçmalama, sen ne anlarsın’ dediler. Kardeşimi aradım, eski telefonumu buldu. Hesaba girmek için 3-4 gün uğraştık. Sonunda hesabı açtı ve ‘Abla zengin olduk!’ dedi. O parayla yatırımlar yaptık.”