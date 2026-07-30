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Birleştirici güç sanat

Güncelleme Tarihi:

#Antonis Remos#Bodrum#Türk-Yunan Dostluğu
Birleştirici güç sanat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 07:00

Yunan şarkıcı Antonis Remos, Titanic Luxury Collection Bodrum’un 10’uncu kuruluş yılında sahne aldı. Geceye iş, sanat ve cemiyet hayatından da birçok isim katıldı.

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Kariyerine damga vuran hitlerini seslendiren Remos, “Türkiye’de birçok dostum var. Onlarla zaman geçirmekten keyif alıyorum. Türk-Yunan dostluğunun birleştirici gücü olarak başta sanat geldiğini düşünüyorum. Sanatın birleştirici gücüne inanıyorum” dedi.

Birleştirici güç sanat

 

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#Antonis Remos#Bodrum#Türk-Yunan Dostluğu

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