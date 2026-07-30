Birleştirici güç sanat

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Kariyerine damga vuran hitlerini seslendiren Remos, “Türkiye’de birçok dostum var. Onlarla zaman geçirmekten keyif alıyorum. Türk-Yunan dostluğunun birleştirici gücü olarak başta sanat geldiğini düşünüyorum. Sanatın birleştirici gücüne inanıyorum” dedi.