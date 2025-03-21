Birce Akalay: Bana 'Şabaniye' diyorlar

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ÇOK ŞÜKÜR MUTLUYUM



Birce Akalay önceki gün Akmerkez’de objektife takıldı. Kısa kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, “Kadınlar genelde ya depresyonda olduklarında ya da mutluluktan saçlarıyla oynarlar. Sizin saçlarınızı kısaltmanızın özel bir sebebi var mıydı?” sorusuna “Yok canım, çok şükür ben mutluyum” yanıtını verdi. Akalay, “Yeni bir proje için mi yoksa?” sorusu karşısında da “Onu sonra konuşuruz, şimdi bir şey söylemeyeyim, haberiniz olacaktır” dedi.

VİZYONLU KADIN



Birce Akalay’ı yeni imajıyla sosyal medyada Yılmaz Morgül ve Edis’e benzetenler oldu. Oyuncu, o paylaşımlar sorulunca gülerek konuştu:

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“Onları görmedim. Görsem gülerdim, hoşuma giderdi. Ben bir tek Şabaniye’yi gördüm, çok güldüm. Onu da kuaför arkadaşım Ferit’e gönderdim, ‘Bana Şabaniye diyorlar Ferit, ne yaptın?’ dedim. Ama ben severim Kemal Sunal’ı, ruhu şad olsun. Şabaniye önemlidir hepimiz için, o dönemin vizyonlu kadınlarındandır.”