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Birce Akalay: Bana 'Şabaniye' diyorlar

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#Birce Akalay#Oyuncu#Yeni İmaj
Birce Akalay: Bana Şabaniye diyorlar
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 08:24

Saçlarını kısa kestiren Birce Akalay, yeni imajıyla kendisini Kemal Sunal’ın unutulmaz karakteri ‘Şabaniye’ye benzettiklerini söyledi: “Şabaniye önemlidir hepimiz için, o dönemin vizyonlu kadınlarındandır.”

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ÇOK ŞÜKÜR MUTLUYUM

 Birce Akalay önceki gün Akmerkez’de objektife takıldı. Kısa kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, “Kadınlar genelde ya depresyonda olduklarında ya da mutluluktan saçlarıyla oynarlar. Sizin saçlarınızı kısaltmanızın özel bir sebebi var mıydı?” sorusuna “Yok canım, çok şükür ben mutluyum” yanıtını verdi. Akalay, “Yeni bir proje için mi yoksa?” sorusu karşısında da “Onu sonra konuşuruz, şimdi bir şey söylemeyeyim, haberiniz olacaktır” dedi.

Birce Akalay: Bana Şabaniye diyorlar

VİZYONLU KADIN

Birce Akalay’ı yeni imajıyla sosyal medyada Yılmaz Morgül ve Edis’e benzetenler oldu. Oyuncu, o paylaşımlar sorulunca gülerek konuştu:

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“Onları görmedim. Görsem gülerdim, hoşuma giderdi. Ben bir tek Şabaniye’yi gördüm, çok güldüm. Onu da kuaför arkadaşım Ferit’e gönderdim, ‘Bana Şabaniye diyorlar Ferit, ne yaptın?’ dedim. Ama ben severim Kemal Sunal’ı, ruhu şad olsun. Şabaniye önemlidir hepimiz için, o dönemin vizyonlu kadınlarındandır.” 

Birce Akalay: Bana Şabaniye diyorlar

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#Birce Akalay#Oyuncu#Yeni İmaj

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