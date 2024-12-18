Bir dönemin en güzel kadın oyuncusuydu... Yaşlanınca kimse istemedi... O şimdi minik kuzularını kucağında büyütüyor

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Ama tam olarak öyle değil... İstediğiniz kadar ünlü olun, günü geldiğinde yerinizi yeni kuşaklara devretmek zorunda kalıyorsunuz... Çünkü gençlik de güzellik de gelip geçiyor. Bu durumda hayatınızı sürdürmek için nasıl bir yol çizersiniz?

Sizi bilemeyiz ama annesinden devraldığı güzelliğiyle bir dönem sinema ve TV dünyasına damgasını vuran ünlü oyuncu Isabella Rossellini, kendine çok da mutlu hissettiren bir yol çizdi... Bir çiftlik kurdu ve hayatını orada sürdürüyor.

Özellikle de yününden para kazandığı cins koyunları başta olmak üzere, çeşit çeşit hayvanı, sebzeleri meyveleri arasında gayet huzurlu bir hayat sürdürüyor. Öyle ki onun yaşadığı bu huzur yüzüne ve gülüşüne bile yansıyor.

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ANNESİ DE SİNEMANIN EFSANE GÜZELİYDİ

Eğer sinema tarihine meraklıysanız yeni nesilden de olsanız Ingrid Bergman'ı bilirsiniz.

Hafızalara kazınan Kazablanka başta olmak üzere birçok yapımda rol alan Bergman, döneminin efsanesi olarak nitelendirilen güzelliğini ikiz kızlarından Isabella'ya miras bıraktı.

Ingrid Bergman'ın, ünlü İtalyan yönetmen Roberto Rossellini ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Isabella da annesi gibi model ve oyuncu olarak kariyer yaptı.

En parlak dönemini de 1980'lerde yaşadı. Annesinden miras aldığı çekici yüz hatlarıyla Isabella Rossellini bir dönem podyumlara ve sinema dünyasına damgasını vurdu.

YAŞ ALDIKÇA KENDİ İSTEĞİYLE OYUNUN DIŞINDA KALDI

Sonra günü geldi kendi deyimiyle yaşlandığı için kariyeri bir durgunluk dönemine girdi.

Isabella Rossellini de sektörün gençleri tercih etmesi nedeniyle kimseye küsmeden, kendini üzmeden çiftlik hayatı yaşamaya başladı.

Tabii bundan önce de gençlik yıllarında yapamadığı bir şeyi yaptı: Okula gitti ve hayvanlar üzerine eğitim gördü.

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Bugün 72 yaşında olan Rossellini'nin Mama Farm (Anne Çiftliği) adında bir çiftliği var. Burada yününden yararlanılan koyunlar, yumurtaları satışa çıkarılan çeşit çeşit tavuk, keçiler ve köpeklerle dolu bir hayat sürdürüyor.

İlerleyen yaşına rağmen aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Isabella Rossellini, bu şekilde dünyanın dört bir yanındaki hayranlarıyla da iletişim halinde oluyor.

ARADA BAZI PROJELERDE YER ALIYOR... AMA ARTIK HAYATI ÇİFTLİĞİ

Sinema tarihinin en güzel kadın yıldızlarından biri olarak nitelendirilen İsveçli Ingrid Bergman ile İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının öncülerinden yönetmen Roberto Rossellini'nin yedi yıllık evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan Isabella Rossellini, zaman zaman bazı projelerde yer alsa da o pırıltılı dünyanın uzağında doğanın kollarında bir yaşam sürüyor.

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Rossellini, hala kameralar karşısına geçip tanıtım yüzü olduğu kozmetik markaları için kampanyalarda görev alıyor. Ama onun dışında kalan zamanlarını çiftliğinde geçiriyor.

Tavukları, keçileri, köpekleriyle ilgileniyor. Özel giysiler giyip arıların kovanlarından bal topluyor. Kimi zaman ellerini organik gübre deposuna daldırıp toprağını güçlendirmeye çalışıyor.

TAVUKÇULUK KONUSUNDA KİTAP BİLE YAZDI

Bunlara ek olarak çiftlik evinin salonundan bilgisayar aracılığıyla toplantılara katılıp çiftlik dışındaki işlerini de yürütüyor.

Rossellini'nin sık sık Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlara bakılırsa da son derece mutlu bir hayat sürdürüyor.

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Rossellini, New York yakınlarındaki Long Island'da bulunan çiftliğinde tamamen doğanın içinde hayvanları ve yetiştirdiği bitkilerle uğraşarak sinema ve moda dünyasının hareketinden uzak bir hayat yaşıyor.

Isabella Rossellini, iki yıl önce çiftçilikle ilgili deneyimlerini paylaştığı My Chickens and I (Tavuklarım ve Ben) adını verdiği bir de kitap yayınladı.

Rossellini bu tür bir hayata yönelmesini de bir röportajında kariyerinin durağanlaştığı bir döneme bağlamıştı. Bunun nedeni de moda ve sinema dünyasının genç kuşağa olan ilgisi.

'KİMSE BENİ OYUNCU VE MODEL OLARAK İSTEMEDİ'

"Kimse beni model ya da oyuncu olarak istemiyordu" diye anlatmıştı Rossellini. Bu dönemden faydalanıp okula başladığını da ifade etmişti. Rossellini, New York'taki Hunter College'da hayvan davranışları üzerine bir de master derecesi aldı.

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2000'lerin başındaki bu durgunluğun ardından Rossellini, 2016'da yıllarca tanıtım yüzü olduğu kozmetik firmasına yeniden döndü ve bir anlaşma yaptı.

Özellikle Mavi Kadife ve Death Becomes Her gibi filmlerle hafızalarda yer eden Isabella Rossellini, hayatı boyunca iki kez evlendi.

İlk evliliğini yönetmen Martin Scorsese ile yaptı. Bu evlilik 1979 ile 1982 yılları arasında devam etti.

ANNESİ VE BABASI DA SİNEMANIN EFSANELERİNDEN

Rossellini daha sonra 1978 ile 86 arasında Jonathan Wiedemann ile evlendi. Bu evlilikten Elettra adında bir kızı bulunuyor. Elettra'nın evliliğinden ise bir torun sahibi.

Isabella Rossellini'nin babasının kimliğini açıklamadığı ve kendi babası olan ünlü İtalyan yönetmen Roberto Rossellini ile aynı adı taşıyan 30 yaşında bir de oğlu bulunuyor.

Ingrid adında bir ikiz kardeşi ve bir de erkek kardeşi bulunan Rossellini'nin annesi sinema tarihinin en güzel kadın yıldızlarından biri olarak nitelendirilen Ingrid Bergman. Oyuncu, özelikle de Kazablanka adlı filmle hafızalara kazındı.

Rossellini'nin babası Roberto Rossellini ise İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının öncülerinden usta bir yönetmen.

Rossellini'nin annesi Ingrid Bergman, Michale Curtiz'in yönettiği Kazablanka adlı filmle hafızalara kazındı. Bu filmde Bergman'a dönemin efsane erkek oyuncularından Humphry Bogart eşlik etti.

Isabella Rossellini'nin oynadığı unutulmaz yapımlar arasında Mavi Kadife (Blue Velvet) yer alıyor.