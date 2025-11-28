×
Sayit DURMAZ
Özcan Alper’in yönettiği “Erken Kış” bugün vizyonda. Filmin başrolleri Timuçin Esen ve Leyla Tanlar, bir rol hikayesi anlattıklarını söyledi.

Timuçin Esen ve Leyla Tanlar’ın başrolünde yer aldığı Özcan Alper’in yönettiği “Erken Kış”ın galası önceki akşam Atlas 1948’de gerçekleşti.

Timuçin Esen, galaya eşi Bilge Türe ile el ele katıldı.

Film, göçmenlik, aile olmak, taşıyıcı annelik gibi meseleleri anlatan etkileyici bir yol hikayesi. Leyla Tanlar, filmle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bir seneden beri filmi düşünmeden uyuyamıyorum. Altın Portakal Film Festivali’nde filmimizle ödül aldım. Kalbimin içinde kilitli tuttuğum bir hedefi başarmışım gibi hissediyorum.”


Evlilik planları var

Leyla Tanlar’ı nişanlısı Burak Dakak yalnız bırakmadı. Dakak, “Leyla’nın ilk filmi. İnsanın eşinin böyle güzel şeyler yapması tarif edilecek bir şey değil. Yoğunluktan dolayı evlenemiyoruz diyoruz ama planlarımız var” dedi.

Timuçin Esen ise “Bu filmin içinde bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum. Güzel bir yol hikayesi” dedi. Oyuncu, filmde Lazca konuştuğunu belirtti: “Ben daha fazla konuşmak isterdim açıkçası ama fırsat olmadı. Öyle sahneler çok yoktu.” 

Karakteri eve sokmam

Bergüzar Korel galaya katıldı. Korel, “Yeni işimin senaryosundan çok etkilendim. Fakat ben oyuncuyum. Karakterimi oynadım ve orada bırakırım. Bergüzar olarak da evime giderim. Evime o karakteri sokmam. Çünkü ilgilenmem gereken eşim ve çocuklarım var” dedi.

Mert Yazıcıoğlu, “Leyla samimi arkadaşım. Onu bir filmde izleyeceğim için çok heyecanlıyım” dedi.

Filmi izleyenler arasında Yiğit Kirazcı da vardı. 

