Bir yanda aile kavgası, bir yanda gelecek hayalleri... Zayıfladım, şu an hamile kalamam: Bebek evlat edinecekler

İkisi de kalabalık ve çok varlıklı ailelerde büyüyen 31 yaşındaki Nicola ile 26 yaşındaki Brooklyn, bir bebek evlat edinmeye hazırlanıyor...

Hayatlarına Nicola Peltz Beckham'ın milyarder ailesine yakın bir şekilde ABD'de devam eden ve İngiltere'de yaşayan Victoria ve David Beckham ile araları soğuk olan çift, bu konuda birkaç görüşme yaptı bile.

ÇOK ÇOCUK İSTİYORLAR... EN AZ BİRİ EVLATLIK OLACAK

2022'de ABD'de, Nicola'nın babası Nelson Peltz'in malikanesinde gösterişli bir törenle evlenen çifte yakın kaynaklara göre çok çocuklu bir yuva istiyor.

Planlarında biyolojik çocuklar elbette var. Ama onlar, yuvalarını şenlendirecek çocuklardan en az birinin evlatlık olmasını istiyor.

Nicola ile Brooklyn'e yakın bir kaynak, yaşları daha genç olduğu halde neden evlat edinmeyi planladıkları hakkında şunları söyledi: "İkisi de hayal edilmesi bile zor olan ayrıcalıklı ve varlıklı bir hayattan geliyor. Kendi olanaklarından, dünyaya dezavantajlı olarak gelmiş bir bebeğin de yararlanmasını ve ona mümkün olan en iyi hayatı sunmayı istiyorlar."

Aynı kaynak Nicola ile Brooklyn'in bu konuda uzun uzun konuşup ortak bir karara vardıklarını da sözlerine ekledi.

Bu arada Victoria ve David Beckham ile ilgili olarak konuşulan başka bir ayrıntı daha var.

Brooklyn, onlarla bağlantısını tamamen kopardığını bütün dünyanın gözleri önünde ilan ettiği için ister biyolojik olsun ister evlatlık torunlarını da göremeyecekler. Bu da Beckham çifti için ayrı bir üzüntü kaynağı olacak.





Bu arada Nicola Peltz Beckham'ın şu sıralarda hamile kalmaya pek hazır hissetmediği de konuşuluyor. Bunun nedeni de yeni filmi Prima için aşırı şekilde zayıflaması. Bu yüzden de genç çift için şu an öncelik biyolojik çocuk değil evlat edinmek.

İKİSİ DE KALABALIK AİLELERDE BÜYÜDÜ

Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse...

Brooklyn, kendisinden başka üç kardeşiyle birlikte büyüdü. 23 yaşında Romeo, 20 yaşında Cruz adlı iki erkek kardeşiyle 14 yaşında Harper adında bir kız kardeşi var.

Nicola'nın ailesi ise daha kalabalık. Milyarder bir iş insanı olan babası Nelson ile annesi Claudia'nın evliliklerinden Nicola'dan başka yedi çocukları daha var. Nicola'nın babasının ilk karısından da iki üvey kardeşi bulunuyor.





Brooklyn'in karısı Nicola daha kalabalık bir ailenin kızı... Yedi öz, iki de üvey kardeşi var.