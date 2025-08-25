Bir süredir kanserle mücadele ediyordu… Ünlü oyuncu 42 yaşında hayatını kaybetti

Haberin Devamı

42 yaşındaki deneyimli aktris İspanya basınındaki haberlere göre Madrid’de hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşam savaşını kaybetti.

18 yıllık kariyeri boyunca 30'dan fazla film ve TV dizisinde rol alan Echegui, Belen Macias'ın yönettiği ve Pedro Almodovar'ın yapımcılığını üstlendiği 2008 yapımı My Prisoner's Yard (2008) filmindeki rolüyle tanınmıştı.

İlk filmin Ben Juani'yim (2006) ile ülkesi İspanya’da şöhrete kavuşan oyuncu daha sonra Hollywood projelerinde de rol almıştı.

Veronica Echegui 2013 yılında Sigourney Weaver ve Bruce Willis ile birlikte rol aldığı The Cold Light Of Day filmindeki rolüyle Hollywood'a adım attı.

2009 yapımı Bunny And The Bull filminde de İngiliz oyuncular yetenekler Noel Fielding ve Richard Ayoade ile başrolleri paylaştı.

Daha sonra 2022'de Sam Claflin ile birlikte Prime Video'nun iki dilli romantik komedisi Book of Love'da rol aldı. Amazon Prime yapımı olan ve Kuzey Kutup Dairesi'nde geçen Fortitude dizisinde de önemli bir rol üstlendi.

Veronica Echegui’nin ekrandaki son rolü Ağustos 2023'te çekilen ve bu yılın başlarında yayınlanan Apple TV+ dizisi Love You To Death'teydi.

1983 yılında Madrid'de doğan Echegui, Sosyoloji eğitimini yarıda bırakıp Kraliyet Dramatik Sanatlar Okulu'nda eğitim aldıktan sonra A New Life ve Paco and Veva dizilerinde küçük roller alarak televizyon kariyerine başladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sosyal medyada yaptığı paylaşımla, onun 'muazzam yeteneği ve alçakgönüllülüğünü' vurguladı.

Sanchez paylaşımında "Veronica Echegui'nin vefat haberi beni derinden sarstı. Muazzam bir yeteneğe ve alçakgönüllülüğe sahip, bizi çok genç yaşta terk eden bir oyuncu. Bu zor zamanlarda tüm ailesine ve arkadaşlarına içtenlikle sarılıyorum," diye yazdı.

İspanyol Oyuncular ve Aktrisler Birliği de sinemaya katkılarından dolayı ünlü oyuncu için bir anma mesajı yayınladı.