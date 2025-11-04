Hastalığı bile güzel gülüşünü elinden alamamıştı... Türk sinemasının 'Gamzeli güzeli' artık filmlerde yaşıyor

Haberin Devamı

Sonra evlenip kameralardan uzaklaştı. Oğlunu büyütmeye adadı bütün zamanını. Yıllar sonra bu kez hayranlarının yüreklerini ağza getiren bir haberle gündeme geldi.

Defalarca mücadele ettiği hastalığı ikisinde de yendi. Her ne kadar artık film çekmese de birkaç kuşak onu Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hatırlıyor hala...

Türk sinemasının bu ünlü yıldızı geçen yıl, uzun süre mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayata veda etti. Biz de onu eski filmleriyle ve hayat öyküsüyle hatırlayalım istedik.

ÖNCE REKLAM FİLMİ SONRA FOTOROMAN

Fotoromanlar ile başladığı oyunculuk hayatını Şaşkın Milyoner ile sinemaya taşıyan bu Yeşilçam ünlüsü Bahar Öztan.

Haberin Devamı

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti.

Reklam filminin ardından dönemin ünlü modellik ajansına kayıt olan Öztan, o sıralar çok gözde olan fotoromanlarda oynamaya başladı. Bu arada reklam filmlerine de devam etti.

1972 yılında Osman Seden imzayı Mahkum filmi ile sinemaya adım attı. Ama onu bir anda yıldız haline getiren 1980 yılında oynadığı Şaşkın Milyoner oldu. Ondan sonra da kariyerinde hızla yükseldi.

BİR DÖNEM ŞARKICILIK YAPTI

Bahar Öztan bir ara şarkı da söyledi. Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın kadrosunda sahneye çıktı. Melahat Pars'tan Türk sanat müziği dersleri alan Öztan, yurtdışı turnelerine de gitti.

Bu turnelerden birinde sonradan evleneceği mimar Yavuz Çolak ile tanıştı. Ancak evlilik uzun ömürlü olmadı.

2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre Miami'de yaşadı. Altı yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü.

2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçti. Ama sonra yine sahip olduğu butik otele yoğunlaştı.

Haberin Devamı

En son 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca ve Görgüsüzler dizilerinde oynadı.

SİNEMADAN UZAKLAŞMIŞTI: 'ONLAR GENÇLİKTE KALDI'

Öztan 2000'lerin ortalarında sinemadan uzaklaştı. Birkaç kez mücadele ettiği hastalığa rağmen hala şöhretinin en parlak dönemlerindeki görüntüsünü koruu Bahar Öztan.

Hastalığı bile onun o güzel gamzeli gülüşünü elinden alamadı. Hayatının son yıllarını da özel etkinlikler dışında sinemadan uzak geçirdi.

Doğrusu bundan da pişmanlık duymadığını söylemişti Öztan. Bunu da "Onlar gençlikte kaldı. Gençlik bir kere gelir geçer ve bir daha geri gelmez" sözleriyle anlatmıştı.

Uzun süredir peşini bırakmayan kansere karşı büyük bir mücadele veren ünlü sanatçı 21 Mart 2024 günü hayatını kaybetti. Geride de filmlerinde bıraktığı o güzel gamzeli gülüşü kaldı.