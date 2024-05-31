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Bir hayalini daha gerçekleştiriyor

Güncelleme Tarihi:

#Albüm#Müge Soner#Müzik
Bir hayalini daha gerçekleştiriyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 14:44

Müge Soner, ilk single çalışması "Üfle de Söneyim" ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Müge Soner'in hikayesi, genç yaşta kanserle tanışmasıyla başladı. Hastalığın tedavi sürecinde hızla kilo alan Müge, 240 kiloya ulaştı. Ancak bu zorlu sürece rağmen pes etmeyerek, ameliyatlar, diyet ve sporla tam 160 kilo vererek 80 kiloya indi.

Bir hayalini daha gerçekleştiriyor

İlk single çalışması "Üfle de Söneyim" ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Müge, Başkent Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olduktan sonra, eğitimine Amerika'da devam etti. High Line Community College'da Yönetim Bilimleri ve University of Washington'da Halkla İlişkiler alanlarında eğitim aldı.
Bir hayalini daha gerçekleştiriyor

Ankara Halk Oyuncuları ve Ankara Sanat’ta aldığı tiyatro ve sanat eğitimleriyle sahneye olan tutkusunu pekiştiren Müge, Başkent Üniversitesi tiyatro topluluğunun kurucularından biri olup hem oyuncu hem de yönetmen olarak aktif rol aldı. Ayrıca Levent Kırca ve Oya Başar tiyatrolarında profesyonel sahne deneyimi kazandı.

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Müziğe olan tutkusunu sahneye taşıyarak, birçok insana ilham vermeyi amaçlayan Müge, sanat dünyasında da başarılı olmayı hedefliyor.

 

 

 

 

 

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#Albüm#Müge Soner#Müzik

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