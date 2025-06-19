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'Bir Demet Tiyatro'nun da yÃ¶netmenliÄŸini yapan yÃ¶netmen Sevgi Birsel, hayatÄ±nÄ± kaybetti. Film - SAN VakfÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada "YÃ¶netmen Sevgi Birsel'e Allah'tan rahmet, ailesini ve sevenlerine baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz." ifadelerine yer verildi.
Sevgi Birsel'in Ã¶lÃ¼m haberini YÄ±lmaz ErdoÄŸan da sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu...
Sevgi Birsel, kariyeri boyunca pek Ã§ok Ã¶nemli projede yÃ¶netmen koltuÄŸunda oturdu. Ä°ÅŸte Birselâ€™in yÃ¶netmenliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi yapÄ±mlardan bazÄ±larÄ±:
Â· Bir Demet Tiyatro (1995)
Â· DÄ±ÅŸ KapÄ±nÄ±n MandallarÄ± (1998)
Â· GÃ¼neÅŸ YanÄ±klarÄ± (2000)
Â· Ã–lÃ¼msÃ¼z AÅŸk (2003)
Â· Azize (2004)
Â· Home Ofis (2011)
Â· BalÄ±kÃ§Ä±nÄ±n KarÄ±sÄ± (2015)
Â· Ãœvey Anne (2023)
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