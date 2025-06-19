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'Bir Demet Tiyatro'nun acÄ± günü

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Bir Demet Tiyatro#YÄ±lmaz ErdoÄŸan#Sevgi Birsel
Bir Demet Tiyatronun acÄ± gÃ¼nÃ¼
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 16:25

'Bir Demet Tiyatro'nun yÃ¶netmeni Sevgi Birsel hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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'Bir Demet Tiyatro'nun da yÃ¶netmenliÄŸini yapan yÃ¶netmen Sevgi Birsel, hayatÄ±nÄ± kaybetti. Film - SAN VakfÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada "YÃ¶netmen Sevgi Birsel'e Allah'tan rahmet, ailesini ve sevenlerine baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sevgi Birsel'in Ã¶lÃ¼m haberini YÄ±lmaz ErdoÄŸan da sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu...

Bir Demet Tiyatronun acÄ± gÃ¼nÃ¼


SEVGÄ° BÄ°RSEL'Ä°N YÃ–NETMENLÄ°ÄžÄ°NÄ° ÃœSTLENDÄ°ÄžÄ° YAPIMLAR

Sevgi Birsel, kariyeri boyunca pek Ã§ok Ã¶nemli projede yÃ¶netmen koltuÄŸunda oturdu. Ä°ÅŸte Birselâ€™in yÃ¶netmenliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi yapÄ±mlardan bazÄ±larÄ±:

Â· Bir Demet Tiyatro (1995)

Â· DÄ±ÅŸ KapÄ±nÄ±n MandallarÄ± (1998)

Â· GÃ¼neÅŸ YanÄ±klarÄ± (2000)

Â· Ã–lÃ¼msÃ¼z AÅŸk (2003)

Â· Azize (2004)

Â· Home Ofis (2011)

Â· BalÄ±kÃ§Ä±nÄ±n KarÄ±sÄ± (2015)

Â· Ãœvey Anne (2023)

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Bir Demet Tiyatronun acÄ± gÃ¼nÃ¼

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