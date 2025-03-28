Bir ay önce karısıyla birlikte hayata veda etmişti... Efsane oyuncunun cenazesine çocukları bile sahip çıkmadı

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Evlerinde peş peşe hayata veda ettikleri bile bir hafta sonra ortaya çıkan Hackman ve Arakawa'nın cenazeleri de adli tıpta sahipsiz kaldı.

Gene Hackman'ın ilk eşi Faye Maltese'den dünyaya gelen üç çocuğunun hiçbiri babalarının ve üvey annelerinin cenazelerini almaya gitmedi.

Yeri gelmişken Hackman'ın eski eşinden, 58 yaşında Leslie Anne, 62 yaşında Elizabeth Jean ve 65 yaşında Christopher Allen adında iki kız biri erkek üç çocuğu olduğunu hatırlatalım.

Hackman'ın ikinci eşi Betsy Arakawa'dan çocuğu olmadı. Arakawa'nın da hiç çocuğu yoktu.

Efsane oyuncu ve karısının cenazelerinin New Mexico Adlı Tıp Kurumu'nda sahipsiz kalması üç çocuğunun babalarıyla ve hatta belki de birbirleriyle sorunlar yaşadığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

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Bu arada bazı kaynaklar, Gene Hackman ve Betsy Arakawa'nın cenazelerine sahip çıkılmamasının nedeninin, çocuklarının çifte son veda için gerekli hazırlıkları henüz tamamlamaması olabileceğini de ileri sürdü.

ŞOKE EDEN HABER 29 ŞUBAT GÜNÜ DUYULDU

Gene Hackman ile Betsy Arakawa'nın dünyayı şoke eden ölümü 29 Şubat'ta duyuldu. Çift ile birlikte üç köpeklerinden biri de evde cansız olarak bulundu.

Bu ölümlerin üzerindeki sır perdesi ise yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıktı.

Buna göre Hackman'ın piyanist eşi Betsy Arakawa, Hanta virüsten kaynaklanan komplikasyonlar sonucunda hayata veda etti.

Alzheimer olan Gene Hackman ise bir hafta boyunca bulanık bir zihinle, aç ve ilaçlarını alamadan karısının cansız bedeniyle aynı evde yaşadı.

Hackman'ın cansız bedeni evlerinin vestiyer odasında bulundu.

Efsane oyuncunun bastonu ve güneş gözlüğünün de yanında olmasından hareketle, Hackman'ın evden dışarı çıkmak üzereyken kalp sorunları nedeniyle hayata veda ettiği anlaşıldı.

Hackman'ın kalp pilinden son verinin 18 Şubat'ta alındığı da polis yetkilileri tarafından açıklandı.

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ÜÇ ÇOCUĞU ÜNLÜ OYUNCUYLA FAZLA GÖRÜŞMÜYORDU

Geçtiğimiz haftalarda Gene Hackman'ın vasiyetiyle ilgili iddialar ve tartışmalar başladığında da oyununun üç çocuğu ile arasının çok da iyi olmadığı gün yüzüne çıktı.

Görünüşe göre Gene Hackman'ın vasiyeti konusunda bir dizi belirsizlik var.

Hackman ve Arakawa'nın vasiyetinin uygulanması konusunda görevli olarak atanan avukat Julia Peters daha ilk adımda bir sorunla karşılaştı.

Onun söylediğine göre vasiyetin bir kopyası olmadan Hackman'ın mülkleriyle ilgili bölüşümün nasıl yapılacağı belirsiz.

Olayın bir yasal mücadeleye dönüşebileceğinin ilk işareti de Gene Hackman'ın oğlu Christopher'dan geldi.

Bir kaynağın belirttiğine göre Christopher Hackman, bu konularda uzman biri avukat olan Andrew Katzenstein'a vekaletini verdi.

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Bu kaynaklara bakılırsa "Katzenstein ile çalışmaya karar vermesi Christopher'ın babasının mülklerine yönelik ilgisini kaybetmediğini gösteriyor."

İşi daha da karmaşık hale getiren ayrıntı, Hackman'ın iki kızının bu konuda ağabeyleri ile birlikte hareket etmemesi. Bu ayrıntı da Gene Hackman'ın vasiyeti konusunda bir sorun çıkacağının habercisi olarak görülüyor.

ÇOCUKLARI BÜYÜRKEN FAZLA BİRLİKTE OLAMADI

Gene Hackman'ın vasiyeti ile ilgili en karmaşık ayrıntının merkezinde üç çocuğu yer alıyor.

Çocuklarının annesi olan Faye Maltese'den boşandıktan sonra onların hayatında neredeyse hiç yer almadı Gene Hackman. Özellikle de oğlu Christopher ile bağlantısını kaybetti.

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Zaten kendisi de oğlunun, baba desteğine en çok ihtiyaç duyduğu dönemde onun yanında olmadığını itiraf etmişti.

Diğer yandan Hackman ile kızları Leslie ve Elizabeth arasındaki ilişki biraz daha sıcak gibi görünüyor.

Hackman, bir süre önce çocuklarının büyürken zor dönemlerden geçtiğini ve kendi başarısının onları olumsuz etkilediğini kabul etmişti.

KARISI, ÇOCUKLARIYLA ARASI DÜZELSİN DİYE ÇOK UĞRAŞTI

Fakat Gene Hackman'ın 1991 yılında Betsy Arakawa ile evlenmesinden sonra aile ilişkileri biraz daha iyileşmeye başladı.

Arakawa, ünlü oyuncunun çocuklarıyla yeniden yakınlaşması için çaba gösteri. Hatta onları evlerine davet etmesi konusunda da yüreklendirdi.

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Söylenenlere göre Gene Hackman hayatının son dönemlerinde çocukları ve torunlarıyla eskisine oranla daha fazla yakınlaşmıştı.

Fakat yine de kızlarının ünlü oyuncunun ölümünden sonra "Babamızla aylardır konuşmamıştık" demesi bu konuda da soru işaretleri yaratmıyor değil.

Gene Hackman'ın gayri menkullerinin dağıtımı da henüz belirsiz. Ünlü oyununun Santa Fe'deki 3,8 milyon dolarlık evi de dahil 80 milyon dolar değerinde bir serveti bulunuyor.

Hackman'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen iki kızı, çiftin ölümünden birkaç gün sonra kahvaltılık ürünler satan bir mağazadan çıkarken görüntülendi. İki kardeş, babalarıyla zaman zaman telefonda görüştüklerini ama son birkaç aydır onu aramadıklarını söyledi. İki kardeş, ilerleyen yaşına rağmen Hackman'ın sağlığının da yerinde olduğunu ileri sürdü.