Bir anda emziği atıp ‘sen annemsin’ dedi

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İlk evliliğinden Ceylin adında bir kızı olan Dankal, Defne Joy Foster’la İlker Yasin Solmaz’ın oğulları Can Kılıç’ın kendisine nasıl “anne” demeye başladığını anlattı:

“Aileleri tanıştırdıktan sonra Can benim okuluma gelmeye başladı. Hafta içi akşama kadar benimleydi. Onu öğrencilerden ayrı bir yerde uyutuyordum. Uyandığında bana ‘balım’ demesini öğretiyordum. Aklımdan bana anne demesi gerçekten geçmedi. Tüm çocuklar ‘öğretmenim’ derken, Can bir anda emziğini atıp ‘Sen benim annemsin’ deyip sarıldı. Hatta o anı başka bir öğretmenimiz kayda almıştı.”

İlker Yasin Solmaz da “Bir gün dışarıdaydık, Ceylin ‘Sen çok güzel bir babasın’ dedi. Sonra baba demeye başladı” diye konuştu.