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Bir anda emziği atıp ‘sen annemsin’ dedi

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#Defne Joy Foster#Beyza Dankal#Can Kılıç
Bir anda emziği atıp ‘sen annemsin’ dedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 10:16

2011 yılında vefat eden eşi Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra anaokulu öğretmeni Beyza Dankal’la evlendiği için eleştirilen İlker Yasin Solmaz, YouTube’da paylaştığı videoda o dönem yaşananları anlatmış, “Çok sancılı bir süreçti. Kimse senin 25 aylık çocuğun var diye düşünmedi” demişti. Çift yeni bir video yayınladı.

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İlk evliliğinden Ceylin adında bir kızı olan Dankal, Defne Joy Foster’la İlker Yasin Solmaz’ın oğulları Can Kılıç’ın kendisine nasıl “anne” demeye başladığını anlattı:

“Aileleri tanıştırdıktan sonra Can benim okuluma gelmeye başladı. Hafta içi akşama kadar benimleydi. Onu öğrencilerden ayrı bir yerde uyutuyordum. Uyandığında bana ‘balım’ demesini öğretiyordum. Aklımdan bana anne demesi gerçekten geçmedi. Tüm çocuklar ‘öğretmenim’ derken, Can bir anda emziğini atıp ‘Sen benim annemsin’ deyip sarıldı. Hatta o anı başka bir öğretmenimiz kayda almıştı.”

Bir anda emziği atıp ‘sen annemsin’ dedi

İlker Yasin Solmaz da “Bir gün dışarıdaydık, Ceylin ‘Sen çok güzel bir babasın’ dedi. Sonra baba demeye başladı” diye konuştu.

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#Defne Joy Foster#Beyza Dankal#Can Kılıç

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