Binnur Kaya ve Mert Fırat ilk kez aynı sahnede

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 07:34

BİNNUR Kaya ve Mert Fırat’ın ilk kez tiyatro sahnesinde buluştuğu “Açık İlişki” perde açmaya hazırlanıyor.

 İkili, Dario Fo ve Franca Rame ikilisinin kadın oyunları serisinden biri olan ‘Açık Aile’den uyarlanan ‘Açık İlişki’de tiyatroseverler ile buluşacak.

Oyun, evlilik kurumundaki kadın-erkek eşitsizliği, cinsiyet rolleri, ilişkilerde yaşanan çifte standartlar alaycı ve eğlenceli bir dille eleştiriliyor. ‘Açık İlişki’, 5 Eylül Cuma akşamı DasDas’ta prömiyerini yapacak.

Binnur Kaya ve Mert Fırat aynı zamanda oyunun uyarlamasını, yönetmenliğini ve tasarımını da beraber üstlendi. Oyunun müziklerini Persenk yaparken dekor ve ışık tasarımında da Cem Yılmazer’in imzası bulunuyor.

Dario Fo ve eşi Franca Rame tarafından 1983 yılında yazılmış bir komedi-satira olan oyunun Türkçe çevrisi ise usta isim Füsun Demirel’e ait.

