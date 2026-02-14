×
#Bergüzar Korel#Halit Ergenç#Binbir Gece
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 10:29

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel önceki akşam Arnavutköy’de görüntülendi.

Baş başa yemeğe çıkan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, evlilikleriyle ilgili soruya “Binlerce kez şükürler olsun, her şey çok yolunda. Çocuklarımızla beraber mutlu mesut yaşayıp gidiyoruz” yanıtını verdi.

Geçtiğimiz günlerde en sevdiği üç dizisi sorulunca “Muhteşem Yüzyıl”, “Vatanım Sensin” ve “Kral Kaybederse”yi sayan Halit Ergenç, o yapımların arasında neden eşiyle tanıştığı “Binbir Gece”nin yer almadığı sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Onun yeri apayrı. Top 3’e almamamın nedeni bu. Gönlümde ayrı bir yeri var.” 

