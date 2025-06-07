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'Bilge 3071'den yeni tanıtım

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#Bilge 3071#Wediacorp#Yapay Zeka
Bilge 3071den yeni tanıtım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 07:47

TÜRKİYE’nin teknoloji ve kültür alanında tamamı yapay zekâ ile üretilen ilk sinema filmi “Bilge 3071”in ikinci fragmanı yayınlandı.

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2023 yılında başlatılan AR-GE çalışmalarıyla temelleri atılan proje, Türkiye’nin yapay zekâ çağındaki vizyonunu ve sinema endüstrisindeki yenilikçi yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Wediacorp’un dijital çözüm ortağı olduğu film, kötü niyetli yapay zekâ ile insanlığı kurtarmak için harekete geçen iyi yapay zekâ Bilge arasındaki mücadeleyi konu alıyor.

Filmde Mustafa Kemal Atatürk, Tomris Hatun, Metehan, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman da yapay zekâ ile canlanıyor.

Ayrıca Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi kapsamında, balistik füzeler, İHA, SİHA, uydular ve çelik kubbe gibi savunma teknolojileri de işleniyor. “Bilge 3071”, Ağustos 2025’te vizyona girecek.

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#Bilge 3071#Wediacorp#Yapay Zeka

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