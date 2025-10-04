Beyoncé’den gizlilik sözleşmesi

×
Raisa ve Vanessa Sason, dünyaca ünlü şarkıcı Beyoncé ile yaptıkları iş birliğini anlattı. Beyoncé’ye dünya turnesi için sahne kostümü tasarlayan modacı ikizler, kendilerine gizlilik sözleşmesi imzalatıldığını açıkladı.

8 KOSTÜM TASARLANDI

Müzik dünyasının en güçlü seslerinden Beyoncé, 2023 yılında çıktığı dünya turnesinde Raisa ve Vanessa Sason’un imzasını taşıyan bir kıyafet giymişti. Sason kardeşler, ünlü yıldızla yaptıkları iş birliğinin detaylarını konuk oldukları “Banu Noyan’la En Moda” programında anlattı. Kardeşler, toplamda 8 kos-tüm hazırladıklarını belirterek şöyle konuştu:

DEFİLEDEN 12 PARÇA ALDI

“Dünya turu için Beyoncé’nin stilistinden mail geldi. Gizlilik sözleşmesi imzaladıktan sonra bütün detayları attılar. Sahnenin konseptinden fermuar kalınlığına kadar tüm detayları attılar ve bizden kostüm tasarlamamızı istediler. 13 kostüm çizdik, 8 tanesi seçildi. Seçilenleri ürettik, onlara yolladık. Bir tanesini sahnede giydi Beyonce. Geçen seneki defilemizden de 12 look satın aldı.”

Beyoncé, “Rönesans” adlı dünya turnesi kapsamında ABD’nin Louisville kentinde verdiği konserde Raisa&Vanessa’nın
bu tasarımını giymişti.

 

