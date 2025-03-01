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Beyhan Benardete’ye veda ettiler

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#Beyhan Benardete#Cenaze#Silivrikapı Mezarlığı
Beyhan Benardete’ye veda ettiler
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 07:57

BEYHAN Benardete, 61 yaşında hayatını kaybetti. Bodrum’daki evinde yalnız yaşayan Benardete’den bir süredir haber alınmayınca ailesi yaşadığı sitenin güvenlik görevlilerine haber verdi. Benardete’nin cansız bedeni ile karşılaşan görevliler durumu polise bildirdi.

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 Yaşanan bu acı olay sonrası iş insanının ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. İstanbul’a getirilen Beyhan Benardete’nin cenazesi dün Bebek Camisi’nde kılınan öğle namazı sonrasındaki cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığı’na defnedildi.

Beyhan Benardete’nin eşi Adil Benardete, oğlu Adilcan Bernardete ile gelini Seda Bernardete, kardeşi Canan Vefkioğlu ve yeğeni İdil Sevgi Kılıç taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Revna-Yıldırım Demirören, Meltem Demirören, Ali Koç, Demet Sabancı gibi iş dünyasının önemli isimleri katıldı. 

Beyhan Benardete’ye veda ettiler

Yıldırım Demirören

Beyhan Benardete’ye veda ettiler

Meltem Demirören, Benardete ailesi’ne baş sağlığı diledi.

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Beyhan Benardete’ye veda ettiler

Adil Benardete -  Rezzan Benardete 

Beyhan Benardete’ye veda ettiler

Hülya Avşar
Beyhan Benardete’ye veda ettiler

Cem Hakko
Beyhan Benardete’ye veda ettiler

Demet Sabancı Çetindoğan

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#Beyhan Benardete#Cenaze#Silivrikapı Mezarlığı

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