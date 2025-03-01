Beyhan Benardete’ye veda ettiler

Haberin Devamı

Yaşanan bu acı olay sonrası iş insanının ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. İstanbul’a getirilen Beyhan Benardete’nin cenazesi dün Bebek Camisi’nde kılınan öğle namazı sonrasındaki cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığı’na defnedildi.

Beyhan Benardete’nin eşi Adil Benardete, oğlu Adilcan Bernardete ile gelini Seda Bernardete, kardeşi Canan Vefkioğlu ve yeğeni İdil Sevgi Kılıç taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Revna-Yıldırım Demirören, Meltem Demirören, Ali Koç, Demet Sabancı gibi iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Yıldırım Demirören

Haberin Devamı

Meltem Demirören, Benardete ailesi’ne baş sağlığı diledi.

Adil Benardete - Rezzan Benardete



Hülya Avşar



Cem Hakko



Demet Sabancı Çetindoğan