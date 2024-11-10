Beste Açar: Babam gibi eşim olsun istemezdim!

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Beste Açar, babası Kayahan'ı anlattı:

KAYAHAN'IN KIZI OLDUĞUM İÇİN DEĞİL BENİ BEN OLDUĞUM İÇİN SEVSİNLER

-Kayahan'ın kızı olduğum için değil beni ben olduğum için sevsinler. Babamın ismini kullanıp bir şey olmuş gibi gözükmeyi istemiyorum.

-Babam gibi bir eşim olsun istemezdim. Babam çalışırken yanında durmak mümkün değildi. Çok disiplinli ve mükemmeliyetçiydi. Geceler şarkısını yazarken bir kelime için altı ay çalıştı. Bu kadarı iyi bir şey değil.



-Babamla bir kere bile bir sinemaya, tiyatroya, avm'ye gitmedim. Zaman onun için çok kıymetliydi. Babamla yapamadığım şeylerin hasretini çektim.



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-Dört kere evlendim. İki ay öncede boşandım. Yalnızlık korkum var. Yalnızlık benim için ölüm gibi bir şey. Her bir eşimden almam gerekenleri aldım. Bana çok şey kazandırdılar. En önemlisi de iki oğlum. Çocuklarımı çok seviyorum.

