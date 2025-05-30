Berlin’de Tarkan fırtınası

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TÜRK pop müziğinin ‘Megastar’ lakaplı yıldız ismi Tarkan, nisan ayında başladığı Avrupa turnesiyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.



Hollanda’nın Rotterdam şehrinde start verdiği turne kapsamında farklı ülkelerde sahneye çıkan Tarkan, önceki akşam da Almanya’nın başkenti Berlin’de müzikseverlerle bir araya geldi. Uber Arena’da gerçekleşen konser büyük ilgi gördü.



7 BİN KİŞİYİ COŞTURDU



Tarkan’ı gecede yaklaşık 7 bin kişi izledi. Hafızalara kazınan hitlerinin yanı sıra “Kuantum 51” albümündeki yeni şarkılarını da seslendiren ünlü yıldıza dinleyicileri coşkuyla eşlik etti.

Sanatçının sahneden yaptığı paylaşımlar da sosyal medyada beğeni topladı.

Şahmeran Entertainment ile Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen, Almanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya ve İsviçre’yi kapsayan Avrupa turnesi, haziran ayına kadar devam edecek.

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Konserlerinde Tarkan’a elektro gitarda Can Şengün, bas gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ve Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, arka vokallerde ise Faruk Emre Kürklüoğlu ile Ozan Öztürk eşlik ediyor.