'Berk'ten sonra boşluğa düştüm'

#Öykü Gürman#Berk Gürman#Cemile Gelgeç
Cemile Gelgeç
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 16:45

Kardeşi Berk ile çıktığı yola yalnız devam etti... Önce şarkıcı kimliği, sonra oyunculuğu ile kendini tüm Türkiye'ye sevdirdi. Yeni şarkısı ile müzik piyasalarını sallamaya hazırlanan Öykü Gürman, hakkında merak edilenleri Cemile Gelgeç'e anlattı.

Kardeşi ile yollarını ayırdıktan sonra yaşadıklarından bahseden Öykü Gürman "Berk'ten sonra çok değerli müzisyenlerle çalıştım ama boşluğa düştüğüm de oldu." dedi.

Gürman, 'Onun başarısı uluslararası' dediği Berk Gürman ile yeni projelere de yeşil ışık yaktı:

"Berk benim her zaman iyi olmamı ister. Ben de onun. İspanya'da yaşıyor. Eğer Türkiye'ye gelirse tekrar öyle bir yaratım, üretim sürecine girerse, yapacağı eseri benim söylememi uygun görürse tabii ki seve seve söylerim."

Berkten sonra boşluğa düştüm

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle hafızalara kazınan Öykü Gürman, rolüne nasıl hazırladığını "Karadeniz şivesi yapan bir kadını oynamak benim için çok mutluluk vericiydi çünkü biz Trabzonluyuz ama orada çok uzun yıllar yaşamadık. Proje gelince 'sen şive yapabiliyor musun?' dediler. Biraz çalışma, biraz gözlemleme, üzerine düşünme, kafa yorma oldu tabii ama biraz da o doğal yetenek... İçimden de öyle bir Asiye çıkıverdi." sözleriyle özetledi.

Gürman, merak edilen 'Taşacak Bu Deniz'de yer alacak mı? sorusuna da yanıt verdi.

